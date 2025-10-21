「高市交易」再啟 日圓貶破151 日股鎖定5萬點大關

高市早苗接棒擔任新一任的日本首相，市場對其寬鬆與擴張並進的政策預期升溫，帶動所謂「高市交易」再度發酵。21日上午，日經225指數突破49900點，刷新歷史高位，距離50000點僅一步之遙；美元兌日圓匯價則貶破151日圓，雙雙成為亞洲市場焦點。

日股今日以49675.43點開出，上午盤大漲744.31點或1.51%，以49929.81點作收，市場預期下午盤就有機會突破5萬點大關。日圓匯價則逐步走貶，午盤前再度貶破151日圓。市場認為，短線先看前波的153日圓低點。

由於高市曾提出三大政策主軸，包含通膨對策、貨幣政策與財政擴張。主張擴大地方政府補助、支援中小企業與農林水產業，並考慮調降汽柴油稅率、動用國安基金餘額8,000億日圓發放補貼；同時強調不宜急於升息，將與日本銀行（BOJ）保持密切溝通，市場因此預期短期內日銀升息機率下降。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，高市的政策有助維持寬鬆資金環境，重啟「日圓走弱、股價上漲、殖利率曲線變陡」的交易氛圍。他指出，日本名目GDP已超越長期趨勢線，企業獲利穩定成長，高盛預估2025年東證成份股EPS將年增6.2%，再加上企業持續回購庫藏股、提高股利、解除交叉持股，吸引外資持續湧入。

不過，張繼文提醒，若日圓短線反彈或日銀提前緊縮，股匯連動行情恐出現波折，但在政策延續寬鬆、企業基本面穩健的背景下，「日股多頭仍具延續力」，金融、半導體與自動化設備產業可望持續受惠。