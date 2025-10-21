快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

台股市值衝上90兆元 台積電及大盤同步再創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數21日持續上攻，再創歷史新高，大盤指數一度來到27,969點，市值衝高到90兆元，多頭劍指2萬8千點；台積電（2330）今日走勢持穩，股價觸及1,500元也創新高。台灣50成分股中的川湖（2059）、光寶科（2301）、國巨*（2327）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）及康霈*（6919）早盤股價漲幅都逾2%，同步推升大盤指數上漲。

統一投顧表示，台股加權指數再創新高，目前技術面強勢，加上AI基礎建設強勁、美中關係緩和、立院通過普發現金一萬、本周TPCA展等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟目前與季線正乖離大，仍須提防行情波動。

預期指數震盪盤堅、類股良性輪動，操作上，建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，可聚焦族群包括：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技。

台股指數 概念股 台積電

延伸閱讀

台積電閃現1,500元再創新天價 市值逾38.8兆元

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

0050持有6.1張帳面獲利7萬多元！存股哥：不知道大盤指數會漲成這樣

他想賣0050改買台積電！網勸留下：短線交易成本更高

相關新聞

「高市交易」再啟 日圓貶破151 日股鎖定5萬點大關

高市早苗接棒擔任新一任的日本首相，市場對其寬鬆與擴張並進的政策預期升溫，帶動所謂「高市交易」再度發酵。21日上午，日經2...

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！ 美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。 投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。 白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。

台股早盤上漲逾170點再創新高 台積電開高5元、最高來到1,495有望創高

台股21日開盤指數上漲53.92點，開盤指數為27,742.55點，早盤最高上漲逾170點。台積電（2330）開盤價1,...

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（...

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。