台股市值衝上90兆元 台積電及大盤同步再創高

台股指數21日持續上攻，再創歷史新高，大盤指數一度來到27,969點，市值衝高到90兆元，多頭劍指2萬8千點；台積電（2330）今日走勢持穩，股價觸及1,500元也創新高。台灣50成分股中的川湖（2059）、光寶科（2301）、國巨*（2327）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）及康霈*（6919）早盤股價漲幅都逾2%，同步推升大盤指數上漲。

統一投顧表示，台股加權指數再創新高，目前技術面強勢，加上AI基礎建設強勁、美中關係緩和、立院通過普發現金一萬、本周TPCA展等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟目前與季線正乖離大，仍須提防行情波動。

預期指數震盪盤堅、類股良性輪動，操作上，建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，可聚焦族群包括：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技。