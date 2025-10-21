台股早盤上漲逾170點再創新高 台積電開高5元、最高來到1,495有望創高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股21日開盤指數上漲53.92點，開盤指數為27,742.55點，早盤最高上漲逾170點。台積電（2330）開盤價1,485元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤指數回檔修正一天立即又創高，成交量縮雖美中不足，但各期均線延續多頭架構，預期仍利短線偏多震盪表現。題材族群維持輪動，續以短多標的參考短線技術面操作因應。

操作題材可留意：

1.矽光子進入商業化，台系供應鏈迎商機─輝達發布使用矽光子技術的網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta兩大巨頭採用，宣告矽光子技術正式加速進入商業化階段。根據SEMI預估，2030年全球矽光子市場規模將達到78.6億美元，年複合成⻑率高達25.7%，台系供應鏈即將迎來商機。

2.受惠全球AI基建需求，英飛凌看好功率元件─英飛凌表示，AI帶動功率半導體需求不斷攀升，目前每個伺服器櫃128顆GPU，需要價值1.2至1.4萬歐元的功率半導體來驅動，下一代伺服器櫃提升至576顆GPU，功率半導體需求將突破10萬歐元，大幅成⻑六至七倍，並積極導入GaN與SiC以提升能源效率。

周一（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,706.58點，上漲515.97點、漲幅1.12%；S&P500指數上漲1.07%；那斯達克指數上漲1.37%；費半指數上漲1.58%。台積電ADR漲0.89%。

看好iPhone 17熱賣，蘋果漲近4%創高領軍，四大指數同步收漲，輝達小跌0.32%；川普稱中國大陸無意入侵台灣，將與習近平達成一項公平的貿易協議，但也警告11月1日前若未能達成公平貿易協議，可能對大陸商品徵收155%關稅。

三大法人周一集中市場合計買超171億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超142.2億元，投信賣超29.9億元，自營商（自行買賣）買超17.6億元，自營商（避險）買超41.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加282口至2,981口，其中，外資淨空單減少335口至25,251口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少46口至3,451口。

選擇權未平倉量部分，10月W4大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05上升至1.32。VIX指數下降4.39至26.52。外資台指期買權淨金額3.34億元 ; 賣權淨金額0.49億元。整體選擇權籌碼面偏多。

矽光子 外資

