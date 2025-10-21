10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！

美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。

投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。

白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。

原定上週的消費者物價指數（CPI）將延遲至本週五公布，這份數據將是聯準會下週開會前的重要參考。

目前市場的預期是，聯準會可能再降息0.25個百分點。

中美貿易局勢略顯緩和，儘管先前傳出美國將對中國商品加徵100%關稅（11月1日實施），但近期風險似乎減緩，雙方將有機會更近一步協商，仍具有談判空間。

