10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨
美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！
美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。
投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。
白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。
本週重點：延遲公布的「9月CPI」
原定上週的消費者物價指數（CPI）將延遲至本週五公布，這份數據將是聯準會下週開會前的重要參考。
目前市場的預期是，聯準會可能再降息0.25個百分點。
中美貿易局勢略顯緩和，儘管先前傳出美國將對中國商品加徵100%關稅（11月1日實施），但近期風險似乎減緩，雙方將有機會更近一步協商，仍具有談判空間。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
