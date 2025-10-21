快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國政府關門已接近四週。美國總統川普／美聯社
美國政府關門已接近四週。美國總統川普／美聯社

美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！

美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。

投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。

白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。

本週重點：延遲公布的「9月CPI

原定上週的消費者物價指數（CPI）將延遲至本週五公布，這份數據將是聯準會下週開會前的重要參考。

目前市場的預期是，聯準會可能再降息0.25個百分點。

中美貿易局勢略顯緩和，儘管先前傳出美國將對中國商品加徵100%關稅（11月1日實施），但近期風險似乎減緩，雙方將有機會更近一步協商，仍具有談判空間。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

美國經濟 消費者物價指數 聯準會 公債 CPI 川普 關稅

相關新聞

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！ 美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。 投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。 白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（...

台股早盤上漲逾170點再創新高 台積電開高5元、最高來到1,495有望創高

台股21日開盤指數上漲53.92點，開盤指數為27,742.55點，早盤最高上漲逾170點。台積電（2330）開盤價1,...

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主...

國泰金經濟信心調查／股民樂觀指數 逾一年新高

受惠美國聯準會降息落地，國際股市與台股表現熱絡，投資人信心爆棚。國泰金控昨（20）日布10月國民經濟信心調查指出，民眾對...

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。