美股4大指數齊揚 法人：台股有望創高

中央社／ 台北21日電

美股20日全面收高，道瓊工業指數上揚515.97點，那斯達克指數揚升310.57點。法人表示，台指期夜盤一度攀高至27952點，創下歷史新高，終場上漲67點，收在27847點，台股不排除有機會續創新高。

企業獲利表現強勁，同時投資人寄望美中兩國貿易緊張關係緩和，美股20日收高。道瓊工業指數上漲515.97點，漲幅1.12%；標普500指數上漲71.12點，漲幅1.07%。那斯達克指數上漲310.57點，漲幅1.37%；費城半導體指數揚升107.05點，漲幅1.58%。

台股20日開高走高，盤中寫歷史新高27768.27點，終場上漲386.26點，收27688.63點，刷新收盤新高紀錄。

國內外產業訊息方面，被動元件廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）於20日完成，應募率達87.3%，相關作業預計今年第4季完成。國巨與芝浦電子21日將於日本東京舉辦聯合記者會，國巨董事長陳泰銘及芝浦電子社長葛西晃將一同出席。

環泥董事會通過授權子公司利永環球科技以1600萬美元（約新台幣4.89億元）收購美國Tekscan Holdco,Inc.100%股權，預計11月3日辦理股權交割。環泥表示，合併後將可在電子皮膚領域，提供客戶完整的機器人AI靈巧手訓練工具及機器人感測元件。

隨著電視品牌在旺季備貨需求告一段落，研調機構集邦科技公布10月下旬面板報價，55、65吋電視面板下跌，液晶顯示器面板持平，17.3、15.6吋筆電面板下挫。

法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）震盪收漲0.89%，台指期夜盤最高達27952點，創下新高，終場漲勢收斂，收在27847點，上漲67點，台股不排除有望同步創高。

