快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

聽新聞
0:00 / 0:00

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股延續「光輝10月」強勢表現。圖／AI生成
台股延續「光輝10月」強勢表現。圖／AI生成

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主要推升動力。雖然漲勢強勁，但三大法人操作卻出現明顯分歧，10月以來自營商對台股的支持力度最強。

展望後市，法人建議10月底前應密切關注三大關鍵事件，包括美國聯準會降息決策、「川習會」進度，及美國大型科技股最新財報。

外資上周大賣台股967.9億元之後，昨日回補，買超142.2億元，主要鎖定鴻海（2317）、台積電（2330）及華邦（2344）等。然而，投信卻連續二天減碼，昨天再砍29.9億元，與大盤走勢不同調。

若將時間拉長至10月以來，三大法人操作的差異更為顯著，外資累計賣超385.08億元、投信累計賣超264.47億元，顯示國際資金及國內基金均呈現逢高減碼、調節持股策略。

唯一站在買方力挺台股的是自營商，10月來累計大舉加碼374.4億元，其中，自行買賣部位加碼280億元，顯見自營商對台股短線走勢抱持最積極的偏多態度。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，自營商操作更重視短期絕對報酬與績效，因此會積極且靈活地貼著指數操作，10月主要買進標的皆是台積電、鴻海、廣達、聯發科、台達電等大型權值股。自營商的強力護盤，成功穩住指數，成為近期大盤屢創新高、維持多頭格局的關鍵力量。

投信的主戰場集中在櫃買市場等中小型股，但近期漲幅高度集中於大型權值股，使得投信在主動式基金操作上面臨單一個股投資上限壓力；在大盤未見明顯回檔、缺乏回補動能下，投信操作相對保守，持續減碼。


延伸閱讀

國泰金經濟信心調查／股民樂觀指數 逾一年新高

台股 自營商

延伸閱讀

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

11月台股期指漲455點

相關新聞

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（...

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主...

國泰金經濟信心調查／股民樂觀指數 逾一年新高

受惠美國聯準會降息落地，國際股市與台股表現熱絡，投資人信心爆棚。國泰金控昨（20）日布10月國民經濟信心調查指出，民眾對...

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！

就市論勢／半導體迎黃金成長期

上周台積電法說財務報佳績、營運展望前景亮麗，第3季財務數據全面創高，毛利率也遠超財測區間，預估第4季展望與全年目標再上調，帶動台股加權指數多頭有望續航，台積電董事長魏哲家法說會上指出，AI需求較先前預期強勁，反映出先進製程需求強勁。

公司治理論壇 回響大

金管會盛大舉辦的「2025臺灣週」核心活動之一的「第15屆臺北公司治理論壇」，論壇聚焦「企業永續轉型與ESG實踐」主題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。