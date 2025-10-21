台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主要推升動力。雖然漲勢強勁，但三大法人操作卻出現明顯分歧，10月以來自營商對台股的支持力度最強。

展望後市，法人建議10月底前應密切關注三大關鍵事件，包括美國聯準會降息決策、「川習會」進度，及美國大型科技股最新財報。

外資上周大賣台股967.9億元之後，昨日回補，買超142.2億元，主要鎖定鴻海（2317）、台積電（2330）及華邦（2344）等。然而，投信卻連續二天減碼，昨天再砍29.9億元，與大盤走勢不同調。

若將時間拉長至10月以來，三大法人操作的差異更為顯著，外資累計賣超385.08億元、投信累計賣超264.47億元，顯示國際資金及國內基金均呈現逢高減碼、調節持股策略。

唯一站在買方力挺台股的是自營商，10月來累計大舉加碼374.4億元，其中，自行買賣部位加碼280億元，顯見自營商對台股短線走勢抱持最積極的偏多態度。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，自營商操作更重視短期絕對報酬與績效，因此會積極且靈活地貼著指數操作，10月主要買進標的皆是台積電、鴻海、廣達、聯發科、台達電等大型權值股。自營商的強力護盤，成功穩住指數，成為近期大盤屢創新高、維持多頭格局的關鍵力量。

投信的主戰場集中在櫃買市場等中小型股，但近期漲幅高度集中於大型權值股，使得投信在主動式基金操作上面臨單一個股投資上限壓力；在大盤未見明顯回檔、缺乏回補動能下，投信操作相對保守，持續減碼。



