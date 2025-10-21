台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（20）日全面揚升，台股在權王台積電（2330）攜手權后鴻海領軍衝高，以及外資回頭買超下，盤中攻上27,768點、收盤27,688點均再創新高。

法人指出，在大盤衝高，權王與權后領頭衝的「三衝」動能助力下，伴隨降息資金與AI趨勢雙行情，帶動這波漲勢「欲罷不能」，現階段不須預設高點。

台積電昨日盤中觸及1,495元，平歷史天價，終場收1,480元漲30元，市值來到38.38兆元。鴻海持續「大象跳舞」，終場大漲5.29%，收238.5元，飆18年來新高價。僅台積電、鴻海兩檔個股便貢獻大盤昨天漲點約300點。

權王與權后領軍，台股昨日開高走高，盤中最高漲465點至27,768點，終場漲386點收27,688點，都是歷史新高，成交量縮至4,989億元。另外，上市市值89.42兆元、上市櫃合計96.37兆元，均為新高；半導體、電子類股指數分別收862.35點、1,651.56點，同寫新猷。

三大法人買超171億元，其中外資回頭買超142.2億元，台指期未平倉淨空單減少335口至25,251口，期現貨同步偏多操作；投信賣超29.9億元，連二賣，累計賣超87.5億元；自營商由賣轉買超58.7億元。八大公股行庫逢高調節25.4億元，預留銀彈。

中信投顧總經理陳豊丰分析，AI成長趨勢確立，加上聯準會降息帶來的資金行情，讓籌碼面有支撐，台股這波漲得「很有底氣」。即便指數短線漲高，恐使得波動加劇，但跌下來就會有買盤進場低接，預期只要沒有發生重大黑天鵝事件，在美國科技巨頭領頭羊及台灣AI供應鏈持續走強下，行情沒看空的理由。

不過，近期融資餘額顯著上升，來到2,895億元，離3月6日高點3,286億元不遠，籌碼較為凌亂下，震盪將更為劇烈。此外，也需留意美國銀行的壞帳風險。

台新投顧副總經理黃文清指出，AI基本面沒有問題，接下來有各大雲端服務供應商（CSP）財報發布，以及10月至11月陸續有AI重量級公司舉行法說會，惟須留意資金恐過熱而導致爆量長黑，個股操作則須注意本益比是否過高，以及是否具有基本面。