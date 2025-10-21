快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

經濟日報／ 記者王奐敏尹慧中蕭君暉／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（20）日全面揚升，台股在權王台積電（2330）攜手權后鴻海領軍衝高，以及外資回頭買超下，盤中攻上27,768點、收盤27,688點均再創新高。

法人指出，在大盤衝高，權王與權后領頭衝的「三衝」動能助力下，伴隨降息資金與AI趨勢雙行情，帶動這波漲勢「欲罷不能」，現階段不須預設高點。

台積電昨日盤中觸及1,495元，平歷史天價，終場收1,480元漲30元，市值來到38.38兆元。鴻海持續「大象跳舞」，終場大漲5.29%，收238.5元，飆18年來新高價。僅台積電、鴻海兩檔個股便貢獻大盤昨天漲點約300點。

權王與權后領軍，台股昨日開高走高，盤中最高漲465點至27,768點，終場漲386點收27,688點，都是歷史新高，成交量縮至4,989億元。另外，上市市值89.42兆元、上市櫃合計96.37兆元，均為新高；半導體、電子類股指數分別收862.35點、1,651.56點，同寫新猷。

三大法人買超171億元，其中外資回頭買超142.2億元，台指期未平倉淨空單減少335口至25,251口，期現貨同步偏多操作；投信賣超29.9億元，連二賣，累計賣超87.5億元；自營商由賣轉買超58.7億元。八大公股行庫逢高調節25.4億元，預留銀彈。

中信投顧總經理陳豊丰分析，AI成長趨勢確立，加上聯準會降息帶來的資金行情，讓籌碼面有支撐，台股這波漲得「很有底氣」。即便指數短線漲高，恐使得波動加劇，但跌下來就會有買盤進場低接，預期只要沒有發生重大黑天鵝事件，在美國科技巨頭領頭羊及台灣AI供應鏈持續走強下，行情沒看空的理由。

不過，近期融資餘額顯著上升，來到2,895億元，離3月6日高點3,286億元不遠，籌碼較為凌亂下，震盪將更為劇烈。此外，也需留意美國銀行的壞帳風險。

台新投顧副總經理黃文清指出，AI基本面沒有問題，接下來有各大雲端服務供應商（CSP）財報發布，以及10月至11月陸續有AI重量級公司舉行法說會，惟須留意資金恐過熱而導致爆量長黑，個股操作則須注意本益比是否過高，以及是否具有基本面。

台積電 AI

延伸閱讀

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

相關新聞

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

美國總統川普再度「TACO（Trump Always Chickens Out，指川普總是臨陣退縮）」，激勵主要亞股昨（...

台股漲不停 自營商最挺 法人：後市關注三大事件

台股延續「光輝10月」強勢表現，加權指數昨（20）日盤中與收盤點位同步創新高。其中，電子股交易比重超過75％，成為大盤主...

國泰金經濟信心調查／股民樂觀指數 逾一年新高

受惠美國聯準會降息落地，國際股市與台股表現熱絡，投資人信心爆棚。國泰金控昨（20）日布10月國民經濟信心調查指出，民眾對...

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！

就市論勢／半導體迎黃金成長期

上周台積電法說財務報佳績、營運展望前景亮麗，第3季財務數據全面創高，毛利率也遠超財測區間，預估第4季展望與全年目標再上調，帶動台股加權指數多頭有望續航，台積電董事長魏哲家法說會上指出，AI需求較先前預期強勁，反映出先進製程需求強勁。

公司治理論壇 回響大

金管會盛大舉辦的「2025臺灣週」核心活動之一的「第15屆臺北公司治理論壇」，論壇聚焦「企業永續轉型與ESG實踐」主題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。