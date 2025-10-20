公司治理論壇 回響大

金管會盛大舉辦的「2025臺灣週」核心活動之一的「第15屆臺北公司治理論壇」，論壇聚焦「企業永續轉型與ESG實踐」主題，吸引國內外專家學者、金融機構、上市櫃公司高階主管及國際機構代表等近700人參與。

金管會副主任委員陳彥良表示，公司治理是健全資本市場與吸引長期投資信任的關鍵基石。金管會自2020年發布「公司治理3.0—永續發展藍圖」以來，已將永續正式納入治理核心。為響應全球淨零排放趨勢，更推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動企業於2027年完成溫室氣體盤查、2029年完成確信，致力於營造健全的ESG生態體系。

此次論壇邀請多位國際專家分享前瞻觀點，包括安永亞太區公共政策主管Julia Tay建議，台灣應堅持推動IFRS S1與S2永續報告準則，並於2026年實施，以利與國際接軌並提升投資吸引力。國際公司治理協會（ICGN）執行長Jen Sisson分享強化投資者責任與治理標準是引領全球永續治理新趨勢的關鍵。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新則提醒，企業需制定有效策略，應對永續資訊揭露、淨零排放及勞動人權等挑戰。