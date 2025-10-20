台積電領軍的AI外溢效應發酵 以AI為核心的中小型股跑贏大盤

台灣股市的中小型股憑藉AI供應鏈優勢，今年以來股價表現跑贏大盤，成為國際資金關注焦點。寬量國際(QIC)今(20)日發布調查統計，今年漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股占多數，平均漲幅高達257.3%，遠高於整體台股指數的18.5%。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，這波強勁股價動能核心來自於AI與半導體族群資金吸納態勢非常明顯，直接反映在明天於香港舉行的第18屆QIC CEO WEEK投資論壇上，共吸引逾20兆美元資金爭訪台股優質中小型股，創下QIC CEO WEEK舉行以來最高國際機構管理資金規模，顯示2024年1月QIC看好的「AI紅利鞏固台灣核心地位」題材成真，台積電外溢效應強勁。

以鏈接台灣中小型股與國際資本市場為主軸、在外資圈享有盛譽的QIC CEO WEEK，已正式邁入第18屆，包括10月21至22日在香港舉行的實體會議，以及10月27日至11月14日的線上會議，受惠於中小型股大漲影響，總管理資產超過20兆美元的國際機構投資人對這次前往香港參加QIC CEO WEEK的台灣中小型企業興趣大幅增加，共34家極具潛力與競爭力的各產業董總與高管與會。

在半導體供應鏈方面，包括：臻鼎(4958）、志聖、鈺祥、巧新、格棋、長科、微程式、巨漢。

在AI基礎建設與硬體製造方面，包括：雲豹能源、新光鋼、廣宇、融程電、格斯科技、原見精機、稜研。

此外，還有來自新經濟的智通、GOGOLOOK、BBTruck；生技製藥的圓祥、寶泰生醫、安麗璽榮、衛利生物科技以及成衣製造的廣越。

10月27日至11月14日將有共11家企業參與線上會議，包含：中傑、農林、富邦金、藥華藥、南寶、三陽、群創、穩懋、萬泰科、潮網與國電南自。

QIC CEO WEEK展示企業在中美貿易戰下，憑藉先進科技謀求國家經濟利益並結盟產業夥伴決心，以及中小型企業在全球AI浪潮下持續成長的強勁潛力。

李鴻基表示，台灣被譽為全球AI生態系統的「跳動心臟(Beating Heart)，憑藉在晶圓代工、先進封裝與AI基礎建設等領域擁有完整價值鏈，使其在AI時代擁有更穩固地位，在AI需求帶動下，晶圓代工龍頭台積電的外溢效應推升相關供應鏈業績持續成長，今年以來中小型股股價因而大漲，另外，由台積電及AI供應鏈所產生的經濟效果，也持續外溢到不同的產業中。

李鴻基強調，自QIC於2024年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」論述以來，已見證到這項趨勢的發威。這些以往國際機構投資人未充分發掘的中小型半導體供應鏈族群，已成為今年台灣中小型股大漲的重點領域。