府院期望2年內40家以上創新板公司掛牌 證交所：三方向、四修法衝刺

為全力響應政府打造台灣成為「亞洲那斯達克」的目標，金管會20日與臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，宣布將透過法規鬆綁與積極推動策略，吸引更多國內外優質創新企業在台掛牌上市。證交所為達成府院2年內增加40家以上創新板掛牌公司的目標，提出三大重點方向、四大修法力拼亞資中心目標。

證交所總經理李愛玲指出，台灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模已達90兆元，國家別排名全球第8名。特別是上市半導體產業市值占比高達48％，在科技群山與完整供應鏈的優勢下，現在正是資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻，國際主要交易所正積極爭取前瞻新經濟產業掛牌，台灣資本市場絕不能缺席。

李愛玲指出，本次推出的「亞洲創新籌資平台」將延續「亞洲資產管理中心」的壯大計畫成果，從「聚焦重點產業」、「法規鬆綁」及「強化推動策略」三大重點方向出發。

在最受關注的創新板掛牌進度方面，李愛玲透露了具體的家數目標。目前在證交所掛牌上市的創新板公司有21家，證交所將奮力達成賴清德總統與卓榮泰行政院長期望的目標「未來兩年內（2026、2027年），創新板新掛牌家數目標為至少40家」，屆時創新板上市總家數將超過60家，壯大新興產業群聚效應。

李愛玲同時強調，在發展創新板的同時，「投資人保護是重中之重」，絕不能犧牲。她指出，儘管創新板公司不以獲利為上市要件，但仍設有嚴格的專家審查機制。證交所也將新增多項配套措施，包括精進對外國公司股權及營運地的審查、加強資訊揭露、提高法人說明會頻率，並在「Investment Info Hub」平台設立專區，透過產業研究報告協助投資人了解企業長期發展。

為達成此目標，證交所再次大幅調整創新板及外國企業來台上市相關規範，相關規章將於10月28日董事會通過、送主管機關備查同意，最快年底前上路實施。李愛玲強調，創新板採「市值」作為IPO門檻，而非「實收資本額」，這項設計能與海外主要市場接軌，並將台灣打造成「獨角獸孵育的平台」。

本次主要鬆綁重點包括：一、交易制度與一般板完全對齊，開放創新板股票得為當沖標的，並鬆綁投信基金投資創新板股票的額度限制。二、簡化本國公司上市負擔，符合一般板獲利條件者，股票集保期間、承銷商保薦期間，以及上市後會計師內控制度專審報告的申報期間，均大幅縮短或免除。

三、優化外國公司上市制度，針對未涉及陸港澳地區的外國企業，放寬台籍董事席次過半規範，僅須設置至少兩席台籍獨立董事，同時縮短承銷商保薦與專審報告期間。四、開放互相轉板，上市一般板、創新板及上櫃公司自掛牌滿一年後，符合條件者即可相互轉板，提高企業在不同發展階段的靈活性。

在強化推動策略上，證交所將組成「資本市場服務團」，主動出海招商，優先聚焦東南亞及美西矽谷地區。並承諾提供企業從上市前諮詢、上市後永續治理及IR議合等一站式專屬服務，助力企業拓展全球市場。李愛玲總結，透過亞洲創新籌資平台的推動，創新板將成為匯聚創新產業的核心樞紐，加速帶動產業轉型升級，為台灣創造新的經濟發展動能。