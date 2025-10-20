就市論勢／半導體迎黃金成長期

快訊

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

上周台積電法說財務報佳績、營運展望前景亮麗，第3季財務數據全面創高，毛利率也遠超財測區間，預估第4季展望與全年目標再上調，帶動台股加權指數多頭有望續航，台積電董事長魏哲家法說會上指出，AI需求較先前預期強勁，反映出先進製程需求強勁。

另外，台積電在非AI終端市場在拉庫存接近尾聲後，目前產能已觸底並出現溫和復甦，反映在手機、PC與消費電子之訂單可見度改善，如果從整體半導體產業來看，台灣半導體類股的下修周期已經結束，全球AI需求暢旺下，有望在2026甚至2027年帶動半導體展現新一輪成長動能。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）投資團隊表示，目前全球數千億美元的AI基礎設施投資熱潮，正如火如荼推動台灣半導體產業，未來AI世代的發展路徑，也將從雲端AI，轉進物理AI（機器人、自駕車等），商機從企業AI遍地開花、再進入主權AI這塊新興領域，這一路發展下來，只要AI市場商機愈來愈龐大，對半導體需求也將呈指數級暴增，台灣半導體市場也將持續成長。

投資建議

新光臺灣半導體30 ETF投資團隊預估，從2026年起，全球AI應用全面擴張，各家科技巨頭啟動AI軍備競賽後，急需龐大運算資源，持續推動全球算力紅利大幅成長，同時，全球龐大的運算新商機到來，勢必加速台灣半導體類股迎來未來十年黃金成長期，建議投資人可以透過中長期持有半導體ETF，掌握AI長線趨勢漲升契機，開創財富成長佳績。

