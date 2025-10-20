聽新聞
外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節
根據台灣證券交易所統計，上周（10/13~10/17）外資在集中市場賣超968億元，賣超華新（1605）7.35萬張最多，另買超凱基金（2883）8.37萬張最多。另統計自今年初至10月17日止，累計賣超為1,179.67億元，光上周累計賣超金額就逼近千億元關卡，與今年以來外資賣超的金額相去不遠，顯示外資在美中摩擦升溫下，開始反手調節台股。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名凱基金買超8.37萬張、第二名聯電（2303）買超5.81萬張、第三名力積電（6770）買超4.85萬張，資金明顯轉入防禦型族群或落後補漲股。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名華新賣超7.35萬張、第二名友達（2409）賣超5.81萬張、第三名緯創（3231）賣超4.96萬張。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆3,195.07億元新台幣，占全體上市股票市值的48.03％，較10月9日的42兆2,710.22億元新台幣，增加484.85億元。
