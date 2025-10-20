快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周（10/13~10/17）外資在集中市場賣超968億元，賣超華新（1605）7.35萬張最多，另買超凱基金（2883）8.37萬張最多。中央社
上周（10/13~10/17）外資在集中市場賣超968億元，賣超華新（1605）7.35萬張最多，另買超凱基金（2883）8.37萬張最多。中央社

根據台灣證券交易所統計，上周（10/13~10/17）外資在集中市場賣超968億元，賣超華新（1605）7.35萬張最多，另買超凱基金（2883）8.37萬張最多。另統計自今年初至10月17日止，累計賣超為1,179.67億元，光上周累計賣超金額就逼近千億元關卡，與今年以來外資賣超的金額相去不遠，顯示外資在美中摩擦升溫下，開始反手調節台股。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名凱基金買超8.37萬張、第二名聯電（2303）買超5.81萬張、第三名力積電（6770）買超4.85萬張，資金明顯轉入防禦型族群或落後補漲股。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名華新賣超7.35萬張、第二名友達（2409）賣超5.81萬張、第三名緯創（3231）賣超4.96萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆3,195.07億元新台幣，占全體上市股票市值的48.03％，較10月9日的42兆2,710.22億元新台幣，增加484.85億元。

外資 凱基金

延伸閱讀

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

11月台股期指漲455點

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

相關新聞

櫃買中心推動亞洲創新籌資平臺計畫 助力臺灣邁向亞洲資產管理中心

金融監督管理委員會與櫃買中心、臺灣證券交易所20日共同舉辦「亞洲創新籌資平臺」記者會，為21日即將登場之亞洲創新籌資平臺...

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

根據台灣證券交易所統計，上周（10/13~10/17）外資在集中市場賣超968億元，賣超華新（1605）7.35萬張最多...

財報周牽動AI情緒…台積電盤中觸頂 ADR市值1.53兆美元、換位戰開打

台股收盤後，全球目光轉向美股「超級財報周」。今晚起由特斯拉、英特爾打頭陣，市場將從電動車、PC／伺服器與雲端資本支出讀氣...

亞洲創新籌資平台推出 證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

金融監督管理委員會20日偕臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦亞洲創新籌資平台記者會，為21日即將登場的亞洲創新籌資...

外資買超142億元 果然買超鴻海3.8萬張、台積電則是轉賣為買

台股20日收27,688.63點，上漲386.26點， 寫下收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超172.27億元，...

亞洲創新籌資平台推出！證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

金管會20日偕臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，為21日即將登場的亞洲創新籌資平台啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。