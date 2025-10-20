台股出現第二檔目標價6,000元個股 高盛一周內二度調高目標價

繼信驊（5274）之後，台股出現第二檔外資給予6,000元目標價個股。高盛證券一周內二度調高緯穎（6669）目標價，從5,000元上調到5,400元，再拉高到6,000元，主要看好緯穎將受惠於特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器普及率上升、業務擴展到繪圖處理器（GPU）AI伺服器領域、客戶群擴大等利多。

緯穎及母公司緯創（3231）參與13-16日於加州聖荷西舉行的2025年開放運算計畫（OCP）高峰會，展示新世代AI伺服器、液冷及散熱等解決方案。高盛看好緯穎在ASIC AI伺服器業務的擴張前景，因此將目標價先從5,000元上調到5,400元。

高盛分析師最近拜訪緯穎後指出，緯穎今年前九個月營收年增率強勁成長168%，管理階層認為，經過前三季的成長之後，第4季主要客戶可能放緩採購，因此營收年增率可能下滑，但對於2026年營收成長抱持樂觀態度，主要基於ASIC AI伺服器採用率提升、業務擴展到GPU AI伺服器、客戶多元化等原因。

高盛預期，緯穎在今年前三季的強勁拉貨後，第4季營收將逐步回到正常水準。緯穎10月、11月、12月的預估營收分別為月減6%、月持平、月平，第4季營收估計達2,430億元，季減9%、年增110%。雖然ASIC AI伺服器需求大，但由於第3季基期高，加上2026年即將推出的新ASIC平台會帶來產品轉換影響，因此預期今年第4季趨於下滑。

不過，高盛將緯穎2026年與2027年的預估營收分別上調9%與6%，預估每股稅後純益（EPS）分別上調11%與7%，預估營業利益跟著EPS同步調高。由於EPS調高11%，目標價也從5,400元調高11%到6,000元。