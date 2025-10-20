財報周牽動AI情緒…台積電盤中觸頂 ADR市值1.53兆美元、換位戰開打

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
美股端，台積電ADR的美元市值約1.53兆元，暫居全球第九。中央社
台股收盤後，全球目光轉向美股「超級財報周」。今晚起由特斯拉、英特爾打頭陣，市場將從電動車、PC／伺服器與雲端資本支出讀氣氛；其後亞馬遜、Meta、Alphabet、微軟與蘋果接續登場，AI 投資節奏與非 AI 消費需求回溫幅度，將直接牽動權值股評價與風險偏好。

回到台股指標的台積電（2330），今日盤中一度觸及歷史高點1,495元，終場收1,480元、漲2.07%，量能約3.3萬張。延續上周法說會的主軸——台積電指出短期AI需求仍強、非AI應用見觸底復甦、先進製程與先進封裝擴產按表推進——買盤對基本面能見度的信心仍在。

美股端，台積電ADR的美元市值約1.53兆元，暫居全球第九；與沙烏地阿美（約1.63兆）差距約970億美元，與博通（約1.65兆）差距約1,190億美元。若美股財報對AI/雲端資本支出釋出更正向訊號，ADR走勢與美元市值排名的「換位戰」時點，將成為台股本周情緒的重要參考。

台積電 AI 台股

