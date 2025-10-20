櫃買中心推動亞洲創新籌資平臺計畫 助力臺灣邁向亞洲資產管理中心

金融監督管理委員會與櫃買中心、臺灣證券交易所20日共同舉辦「亞洲創新籌資平臺」記者會，為21日即將登場之亞洲創新籌資平臺啟動典禮暖身，金管會主委彭金隆親自出席並指出「亞洲創新籌資平臺」是台灣重量級的政策，具備三大特色，其一，台灣擁有「股債雙軸」優勢，除股票市場外，亦結合債券市場，這在亞洲其他籌資平臺中相當具有特色，能更全面協助企業與產業投資；其二，平臺由櫃買中心與證交所「雙強合作」，展現政策整合與推動決心；其三，台灣具備眾多市值高、具全球領導地位的「群山加持」，形成新創籌資的強大生態系，現在正是啟動的最佳時機。

櫃買中心（Taipei Exchange）自成立以來，始終以支持中小微企業與新創公司發展為使命，致力於建構一個多功能（涵蓋股票與債券）與多層次（涵蓋上櫃主板、興櫃預備板及創櫃板）之全方位交易所。透過股債雙核心的完整市場架構，提供不同發展階段企業多元化的籌資選項。近年來，櫃買中心更積極配合金融監督管理委員會推動「亞洲創新籌資平臺」計畫，持續優化制度、強化商品創新，為打造更友善、更多元的資本市場環境而努力。

在制度優化面向，櫃買中心配合主管機關推動多項債券及股票制度精進。債券部分，為擴大發行人基礎並使國內發行實務更貼合國際金融市場，主管機關規劃調適一般板國際債券發行人資格條件，開放外國金融機構（其持股母公司之股票已於核定之交易所掛牌）之分支機構，或以募資及資金管理所需而設立之特殊目的公司得為發行人，並明定得採總括申報方式向主管機關辦理申報生效，以促進國際債券市場發行人多元化。此外，為利我國債券市場制度接軌國際金融中心，櫃買中心參考國際市場發展趨勢，規劃開放於境外募集與發行之外幣計價債券，亦得向櫃買中心申請雙掛牌為國際債券，盼為我國國際債券市場規模擴張帶來新動能。

股票部分，櫃買中心為建構友善中小型及微型企業之籌資環境，配合政策推動產業發展，已於2025年1月推出「創櫃板Plus」從制度設計、輔導資源到實務操作全面升級，藉由強化誘因、加強推廣、分級輔導及簡化程序等四大強化措施，讓企業更有感，輔導更有效；就申請上櫃規範，已將資訊軟體公司申請上櫃回歸一般產業規範，以促進數位轉型；申請上櫃之券商評估期間已由三年度縮短為二年度，以打造友善中小型及微型企業之籌資環境；永續型創投公司亦得申請上櫃，進一步促進新興產業成長。

此外，發行公司申請登錄興櫃時，得同時申報公開發行並可選擇一般或簡易公發機制，縮短企業籌資時程，展現市場制度更具彈性與效率，另近期為提供企業依其規模選擇合適掛牌市場，主管機關將上櫃股票融資融券標準調整至與上市一致，並刪除設立年限、資本額及獲利能力等限制；同時，明定上市股票符合上櫃條件者得申請轉為上櫃股票，符合條件之股票即得延續成為融資融券交易標的。

展望未來，櫃買中心將持續傾聽市場需求，並參考國際相關規範，適時檢討上櫃與興櫃之審查制度，健全我國多層次資本市場環境，透過持續優化制度與創新商品，櫃買中心將與主管機關及市場參與者共同努力，推動臺灣邁向亞洲資產管理與創新籌資重鎮。