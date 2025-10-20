台版亞洲那斯達克啟動 金管會祭三武器要搶攻新創掛牌潮

金管會20日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭力的資本市場。

金管會主委彭金隆指出，這不僅是推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的重要里程碑，更展現我國邁向「亞洲那斯達克」的決心。

彭金隆表示，金融中心的形成，須具備人、錢、機構、產品與政策五大要素，此次政策即聚焦在壯大台灣資本市場、完善籌資生態鏈。他指出，行政院在7月已定調要打造類那斯達克的籌資平台，並於經發會獲得一致支持，顯示推動時機成熟。

他進一步說明，「亞洲創新籌資平台」結合證交所與櫃買中心兩大單位，有三大特色，一、採「股債雙軸」設計，除股票籌資外，也納入債券工具，讓企業能以多元管道獲取發展資金，這在亞洲市場相當罕見。

二是「雙強合作」。金管會在政策上全力支持，證交所與櫃買中心並肩推動，形成制度與市場並進的強勢聯盟，加速平台建構與國際對接。

三是「群山加持」，這是發展本平台最重要的利基。台灣擁有許多市值高、世界領導級的企業。這些企業具備全球投資網絡，也開始在耕耘新創技術和團隊。

這種由產業龍頭反哺新創的結構，是其他市場難以複製的優勢。

彭金隆強調，結合股債雙軸、雙強合作與群山加持，將使台灣在亞洲資本市場中脫穎而出。該平台的啟動不僅是政策宣示，更是對國際市場的邀請，歡迎全球新創企業來台掛牌、融資與成長。

金管會將持續完善制度設計與跨部會協調，讓此平台成為「亞洲資產管理中心」的重要引擎，為台灣資本市場開創新一波國際化契機。