外資買超142億元 果然買超鴻海3.8萬張、台積電則是轉賣為買

台股20日收27,688.63點，上漲386.26點， 寫下收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超172.27億元，統計外資買超冠軍為華邦電（2344），飆上近18年高點的鴻海（2317）果然也是外資青睞個股，單日買超38,568張， 居買超個股第二名，同時，由賣超轉為買超台積電（2330）5,823張。

台股盤中及收盤都創下新高，早盤以27,480.44點開出，一度衝達27,768.27點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，台積電、鴻海領漲，台達電（2308）、廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）等強漲助陣，被動元件股也是盤面上的多頭指標。

鴻海飆上2007年11月以來、近18年的高點，盤中一度衝達239.5元， 終場收238.5元， 上漲12元， 漲幅5.3%；短短3個交易日， 鴻海上漲32元， 漲幅15.49%；權王台積電盤中追平1,495元的歷史新高紀錄，僅距1,500元一小步，終場收1,480元，上漲30元， 漲幅2.07%。

三大法人合計買超172.27億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）回補142.23億元，投信續賣超28.69億元；自營商轉買超（合計）58.74億元，其中自營商（自行買賣）買超17.63億元、自營商（避險）買超41.1億元。