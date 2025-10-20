外資買超142億元 果然買超鴻海3.8萬張、台積電則是轉賣為買

快訊

台股20日收27,688.63點，上漲386.26點， 寫下收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超172.27億元，統計外資買超冠軍為華邦電（2344），飆上近18年高點的鴻海（2317）果然也是外資青睞個股，單日買超38,568張， 居買超個股第二名，同時，由賣超轉為買超台積電（2330）5,823張。

台股盤中及收盤都創下新高，早盤以27,480.44點開出，一度衝達27,768.27點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，台積電、鴻海領漲，台達電（2308）、廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）等強漲助陣，被動元件股也是盤面上的多頭指標。

鴻海飆上2007年11月以來、近18年的高點，盤中一度衝達239.5元， 終場收238.5元， 上漲12元， 漲幅5.3%；短短3個交易日， 鴻海上漲32元， 漲幅15.49%；權王台積電盤中追平1,495元的歷史新高紀錄，僅距1,500元一小步，終場收1,480元，上漲30元， 漲幅2.07%。

三大法人合計買超172.27億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）回補142.23億元，投信續賣超28.69億元；自營商轉買超（合計）58.74億元，其中自營商（自行買賣）買超17.63億元、自營商（避險）買超41.1億元。

統計外資買超前十名個股中，鴻海居外資買超第二高個股，單日獲外資買超38,568張；買超冠軍則是華邦電，單日買超48,951張；台積電朝1,500元挺進，外資終止連二賣，轉為買超5,823張，投信買超1,079張，連三買，自營商買超566張，三大法人買超7,468張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

台股20日由台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元、鴻海（2317）突破前高攀上239.5元帶隊喊衝，包括台達...

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

鴻海（2317）挾著外資目標價喊上400元， 加上AI伺服器動能強勁、蘋果iPhone17熱銷等題材助陣，股價飆上近18...

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

為打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞...

寬量國際：AI效應領軍中小型股大漲257.3% 遠甚於大盤漲18.5%

寬量國際(QIC)在20日出具的最新統計，在今年以來漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股佔多數，平均漲幅...

櫃買中心推動亞洲創新籌資平臺計畫 助力臺灣邁向亞洲資產管理中心

金融監督管理委員會與櫃買中心、臺灣證券交易所20日共同舉辦「亞洲創新籌資平臺」記者會，為21日即將登場之亞洲創新籌資平臺...

