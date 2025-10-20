亞洲創新籌資平台推出！證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

金管會20日偕臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，為21日即將登場的亞洲創新籌資平台啟動典禮暖身，展現政府打造台灣特色亞洲那斯達克之決心。

證交所李愛玲總經理於記者會中介紹亞洲創新籌資平台推動計畫。李總經理表示，台灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模達90兆元，國家別排名全球第8名。其中，上市半導體產業市值占比達48%，在科技群山加持及供應鏈完整的優勢下，現在正是資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻。賴清德總統及卓榮泰行政院長日前亦強調，政府將全力支持打造臺灣成為亞洲那斯達克。值此時刻，主管機關正式推出亞洲創新籌資平台，期待能充分運用臺灣智慧科技島的優勢，持續創造臺灣資本市場競爭力。

延續亞洲資產管理中心資本市場壯大計畫成果，亞洲創新籌資平台將從「聚焦重點產業」、「法規鬆綁」及「強化推動策略」三大重點出發，吸引更多國內外優質企業在台掛牌，匯聚台灣重點特色產業，助力台灣成為軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。

在聚焦重點產業部分，證交所及櫃買中心組成資本市場服務團，整合多元板塊資源，透過上市一般板、上市創新板、上櫃、興櫃及創櫃板等完整板塊，服務大中小微不同規模企業，推動國家政策重點產業在臺掛牌，涵蓋半導體、人工智慧、AIoT技術、智慧製造、綠能環保、機器人、數位雲端、智慧交通、智慧健康、生技醫療、資安安控、次世代通訊、無人機及國防航太等前瞻新經濟產業。

在法規鬆綁部分，李愛玲總經理強調，國際主要交易所正積極爭取前瞻新經濟產業掛牌，台灣資本市場絕不能缺席。創新板以市值為核心，不以獲利為要件，申請IPO條件具國際競爭力，是最具實力滿足國內外創新企業需求的資本市場板塊。因此，證交所再度調整創新板及外國企業來臺上市相關規範，刻正修正相關規章，鬆綁重點說明如下：

一、創新板採行一般板交易制度：開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度。 二、精進創新板本國公司上市制度：符合上市一般板獲利條件之本國公司申請創新板上市，股票集保期間自二年縮短為一年，並免除三年之承銷商保薦，上市後申報會計師內控制度專案審查報告亦由三個會計年度縮短為一個會計年度。 三、優化創新板及一般板外國公司上市制度：針對主要營運地或股東結構(持股逾30%或具控制力者)均未涉及陸港澳地區的外國企業，調整台籍董事席次過半規範，僅須設置台籍獨立董事至少二席。另承銷商保薦期間及上市後申報會計師專審報告均由三年縮短為一年。 四、創新板、上市一般板、上櫃得互相轉板：上市一般板公司、創新板公司、上櫃公司自掛牌日起屆滿一年後，符合各板塊申請條件者，均得互相轉板。

配合上開法規鬆綁，證交所亦將同步新增多項配套措施，包括精進對外國公司股權及營運地之審查機制、強化外國公司申請終止上市時相關配套機制、加強外國公司資訊揭露、提高外國公司法人說明會召開頻率等，以兼顧市場開放及投資人權益保護。

在強化推動策略部分，為爭取國內外優質企業加入臺灣資本市場，證交所將以嶄新推動策略開發案源公司，除持續深耕中介機構及創新生態圈外，將進一步結合大型市值企業、金控集團及國際創投，合作開發潛力企業在臺上市，並優先聚焦東南亞市場及美西矽谷地區。證交所亦將提供企業上市前諮詢、上市後永續治理及IR議合等專屬服務，協助企業降低法遵負擔，同時以多元行銷策略提升企業國際知名度，助力其業務拓展全球市場。

亞洲創新籌資平台為創新板及外國企業推出更友善彈性之上市制度，採多元推動策略聚焦重點產業，不僅將吸引更多國內外優質企業掛牌，壯大資本市場規模，促進金融商品多元化，更能促進企業在跨境技術、人才及管理經驗之交流，加速國內外產業鏈合作，提升企業拓展國際市場商機。以創新領未來、以資本助產業，透過亞洲創新籌資平台之推動，創新板將成為匯聚創新產業的核心樞紐，加速帶動產業轉型升級，為臺灣創造新的經濟發展動能。