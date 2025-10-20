鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

鴻海（2317）挾著外資目標價喊上400元， 加上AI伺服器動能強勁、蘋果iPhone17熱銷等題材助陣，股價飆上近18年的高點，上演「大象跳舞」的飆漲氣勢，AI股會不會隨著起舞？能不能買？也是市場關注焦點，證券分析師坦言，台積電（2330）、鴻海之外，也看好AI伺服器、低基期的零組件例如CPO、整流二極體、被動元件等。

台股20日再創歷史新高， 鴻海則是飆上2007年11月以來、近18年的高點，盤中一度衝達239.5元， 終場收238.5元， 上漲12元， 漲幅5.3%；短短3個交易日， 鴻海上漲32元， 漲幅15.49%；權王台積電盤中追平1,495元的歷史新高紀錄，僅距1,500元一小步，終場收1,480元，上漲30元， 漲幅2.07%。

台股盤中及收盤都創下新高，早盤以27,480.44點開出，一度衝達27,768.27點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，台積電、鴻海領漲，台達電（2308）、廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）等強漲助陣，被動元件股也是盤面上的多頭指標；三大法人合計買超172.27億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）回補142.23億元，投信續賣超28.69億元；自營商轉買超（合計）58.74億元，其中自營商（自行買賣）買超17.63億元、自營商（避險）買超41.1億元。

證券分析師張陳浩表示，鴻海已進入AI時代，除了伺服器的業務之外，還與東元合作劍指AI資料中心的商機，可望成為明年重要的成長動能；另外， 在散熱的布局，及與裕隆合作拓展電動車領域，都是鴻海的成長動能；若以鴻海今年EPS 12元來估算，今年股價上看270元。

張陳浩認為， 鴻海股價還有高點，現在還可以買進；另外，台積電在法說會後因為獲利了結賣壓而下跌，但今年股價上看1,600元，也是可以買進；值得留意的產業還有CPO、整流二極體、被動元件等，當然AI伺服器也是看好的族群。

張陳浩強調，伺服器股除了鴻海、廣達、緯創、技嘉（2376）也值得關注；CPO則可以留意波若威（3163）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、上詮（3363）等；整流二極體的強茂（2481）、台半（5425）、德微（3675）也是低基期的零組件股；另外， 被動元件則可鎖定MLCC、電容等，包括國巨*（2327）、 蜜望實（8043）、金山電（8042）、信昌電（6173）等都值得留意。