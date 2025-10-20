快訊

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）挾著外資目標價喊上400元， 加上AI伺服器動能強勁、蘋果iPhone17熱銷等題材助陣，股價飆上近18年的高點，上演「大象跳舞」的飆漲氣勢，AI股會不會隨著起舞？能不能買？也是市場關注焦點，證券分析師坦言，台積電（2330）、鴻海之外，也看好AI伺服器、低基期的零組件例如CPO、整流二極體、被動元件等。

台股20日再創歷史新高， 鴻海則是飆上2007年11月以來、近18年的高點，盤中一度衝達239.5元， 終場收238.5元， 上漲12元， 漲幅5.3%；短短3個交易日， 鴻海上漲32元， 漲幅15.49%；權王台積電盤中追平1,495元的歷史新高紀錄，僅距1,500元一小步，終場收1,480元，上漲30元， 漲幅2.07%。

台股盤中及收盤都創下新高，早盤以27,480.44點開出，一度衝達27,768.27點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，台積電、鴻海領漲，台達電（2308）、廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）等強漲助陣，被動元件股也是盤面上的多頭指標；三大法人合計買超172.27億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）回補142.23億元，投信續賣超28.69億元；自營商轉買超（合計）58.74億元，其中自營商（自行買賣）買超17.63億元、自營商（避險）買超41.1億元。

證券分析師張陳浩表示，鴻海已進入AI時代，除了伺服器的業務之外，還與東元合作劍指AI資料中心的商機，可望成為明年重要的成長動能；另外， 在散熱的布局，及與裕隆合作拓展電動車領域，都是鴻海的成長動能；若以鴻海今年EPS 12元來估算，今年股價上看270元。

張陳浩認為， 鴻海股價還有高點，現在還可以買進；另外，台積電在法說會後因為獲利了結賣壓而下跌，但今年股價上看1,600元，也是可以買進；值得留意的產業還有CPO、整流二極體、被動元件等，當然AI伺服器也是看好的族群。

張陳浩強調，伺服器股除了鴻海、廣達、緯創、技嘉（2376）也值得關注；CPO則可以留意波若威（3163）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、上詮（3363）等；整流二極體的強茂（2481）、台半（5425）、德微（3675）也是低基期的零組件股；另外， 被動元件則可鎖定MLCC、電容等，包括國巨*（2327）、 蜜望實（8043）、金山電（8042）、信昌電（6173）等都值得留意。

鴻海 台積電

相關新聞

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

台股20日由台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元、鴻海（2317）突破前高攀上239.5元帶隊喊衝，包括台達...

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

鴻海（2317）挾著外資目標價喊上400元， 加上AI伺服器動能強勁、蘋果iPhone17熱銷等題材助陣，股價飆上近18...

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

為打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞...

寬量國際：AI效應領軍中小型股大漲257.3% 遠甚於大盤漲18.5%

寬量國際(QIC)在20日出具的最新統計，在今年以來漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股佔多數，平均漲幅...

外資買超142億元 果然買超鴻海3.8萬張、台積電則是轉賣為買

台股20日收27,688.63點，上漲386.26點， 寫下收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超172.27億元，...

亞洲創新籌資平台推出！證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

金管會20日偕臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，為21日即將登場的亞洲創新籌資平台啟動...

