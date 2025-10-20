打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

為打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞市場及美西矽谷地區具潛力的新創公司來台掛牌。

證交所總經理李愛玲今天表示，台灣資本市場近年表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模達新台幣90兆元，以國家別計，排名全球第8。其中上市半導體產業市值占比達48%，在科技群山加持及供應鏈完整等優勢下，現在正是台灣資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻。

李愛玲表示，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都已經宣誓，政府將全力支持打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會正式推出亞洲創新籌資平台，期能充分運用台灣智慧科技島的優勢，持續創造台灣資本市場競爭力。

李愛玲介紹，亞洲創新籌資平台將從聚焦重點產業、法規鬆綁及強化推動策略等3大重點出發，吸引更多國內外優質企業在台掛牌。

聚焦重點產業部分，證交所及櫃買中心組成資本市場服務團，整合多元板塊資源，透過上市一般板、上市創新板、上櫃、興櫃及創櫃板等完整板塊，服務大中小微不同規模企業，推動國家政策重點產業在台掛牌，鎖定半導體、人工智慧、AIoT技術、智慧製造、綠能環保、機器人、數位雲端、智慧交通、智慧健康、生技醫療、資安安控、次世代通訊、無人機及國防航太等前瞻新經濟產業。

證交所今天也宣布推出4大鬆綁，包括開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度，對齊一般板交易制度。其次，符合上市一般板獲利條件的本國公司申請創新板上市，股票集保期間自2年縮短為1年，並免除3年承銷商保薦，上市後申報會計師內控制度專案審查報告也由3個會計年度縮短為1個會計年度。

第3，針對主要營運地或股東結構（持股逾30%或具控制力者）均未涉及陸港澳地區的外國企業，免除台籍董事席次過半規範，僅須設置台籍獨立董事至少2席。另承銷商保薦期間及上市後申報會計師專審報告均由3年縮短為1年。

最後，上市一般板公司、創新板公司、上櫃公司自掛牌日起屆滿1年後，符合各板塊申請條件者，得互相轉板。

在強化推動策略方面，證交所將以嶄新推動策略開發案源公司，除持續深耕中介機構及創新生態圈外，將進一步結合大型市值企業、金控集團及國際創投，合作開發潛力企業在台上市，優先聚焦東南亞市場及美西矽谷地區。