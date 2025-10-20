快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

中央社／ 台北20日電
台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞市場及美西矽谷地區具潛力的新創公司來台掛牌。中央社
台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞市場及美西矽谷地區具潛力的新創公司來台掛牌。中央社

為打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞市場及美西矽谷地區具潛力的新創公司來台掛牌。

證交所總經理李愛玲今天表示，台灣資本市場近年表現亮眼，截至9月底，上市櫃公司總市值規模達新台幣90兆元，以國家別計，排名全球第8。其中上市半導體產業市值占比達48%，在科技群山加持及供應鏈完整等優勢下，現在正是台灣資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻。

李愛玲表示，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都已經宣誓，政府將全力支持打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會正式推出亞洲創新籌資平台，期能充分運用台灣智慧科技島的優勢，持續創造台灣資本市場競爭力。

李愛玲介紹，亞洲創新籌資平台將從聚焦重點產業、法規鬆綁及強化推動策略等3大重點出發，吸引更多國內外優質企業在台掛牌。

聚焦重點產業部分，證交所及櫃買中心組成資本市場服務團，整合多元板塊資源，透過上市一般板、上市創新板、上櫃、興櫃及創櫃板等完整板塊，服務大中小微不同規模企業，推動國家政策重點產業在台掛牌，鎖定半導體、人工智慧、AIoT技術、智慧製造、綠能環保、機器人、數位雲端、智慧交通、智慧健康、生技醫療、資安安控、次世代通訊、無人機及國防航太等前瞻新經濟產業。

證交所今天也宣布推出4大鬆綁，包括開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度，對齊一般板交易制度。其次，符合上市一般板獲利條件的本國公司申請創新板上市，股票集保期間自2年縮短為1年，並免除3年承銷商保薦，上市後申報會計師內控制度專案審查報告也由3個會計年度縮短為1個會計年度。

第3，針對主要營運地或股東結構（持股逾30%或具控制力者）均未涉及陸港澳地區的外國企業，免除台籍董事席次過半規範，僅須設置台籍獨立董事至少2席。另承銷商保薦期間及上市後申報會計師專審報告均由3年縮短為1年。

最後，上市一般板公司、創新板公司、上櫃公司自掛牌日起屆滿1年後，符合各板塊申請條件者，得互相轉板。

在強化推動策略方面，證交所將以嶄新推動策略開發案源公司，除持續深耕中介機構及創新生態圈外，將進一步結合大型市值企業、金控集團及國際創投，合作開發潛力企業在台上市，優先聚焦東南亞市場及美西矽谷地區。

創新板 證交所 資本市場

延伸閱讀

證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市

「亞洲資產管理中心論壇」與「IR &Engagement新趨勢」雙論壇圓滿落幕

獨／台灣周前夕修法通過 「市櫃互轉」新時代正式來臨

臺灣週首場論壇 談核心戰略

相關新聞

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

台股20日由台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元、鴻海（2317）突破前高攀上239.5元帶隊喊衝，包括台達...

鴻海股價起舞 這幾檔AI股也可以追嗎？

鴻海（2317）挾著外資目標價喊上400元， 加上AI伺服器動能強勁、蘋果iPhone17熱銷等題材助陣，股價飆上近18...

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

為打造台灣成為亞洲那斯達克，金管會啟動亞洲創新籌資平台推動計畫，台灣證券交易所今天宣布配合推出4大鬆綁，將優先吸引東南亞...

寬量國際：AI效應領軍中小型股大漲257.3% 遠甚於大盤漲18.5%

寬量國際(QIC)在20日出具的最新統計，在今年以來漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股佔多數，平均漲幅...

外資買超142億元 果然買超鴻海3.8萬張、台積電則是轉賣為買

台股20日收27,688.63點，上漲386.26點， 寫下收盤新高，三大法人僅投信賣超，外資則是買超172.27億元，...

亞洲創新籌資平台推出！證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

金管會20日偕臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，為21日即將登場的亞洲創新籌資平台啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。