寬量國際：AI效應領軍中小型股大漲257.3% 遠甚於大盤漲18.5%

寬量國際(QIC)在20日出具的最新統計，在今年以來漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股佔多數，平均漲幅高達257.3%，遠高於整體台股指數的18.5%，也展現了台積電外溢效應強勁，和AI紅利鞏固台灣核心地位的成果。

全球AI半導體浪潮正強勁席捲資本市場，對於上述的數字，寬量國際解讀，台灣股市的中小型股憑藉AI供應鏈優勢，今年以來表現大幅跑贏大盤，已成為國際資金關注焦點。

寬量早在2024年1月就對外主張「AI紅利鞏固台灣核心地位」題材。對此，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基認為，這波強勁股價動能核心來自於AI與半導體族群資金吸納態勢非常明顯，他進而指出，國際資金對台灣中小型股的青睞，也直接反映在明天於香港舉行的第18屆QIC CEO WEEK投資論壇上，寬量統計共吸引逾20兆美元資金爭訪台股優質中小型股，也創下QIC CEO WEEK舉行以來最高國際機構管理資金規模。

李鴻基表示，台灣被譽為全球AI生態系統的「跳動心臟(Beating Heart，註1)，憑藉在晶圓代工、先進封裝與AI基礎建設等領域擁有完整價值鏈，使其在AI時代擁有更穩固地位，在AI需求帶動下，晶圓代工龍頭台積電的外溢效應推升相關供應鏈業績持續成長，今年以來中小型股股價因而大漲，另外，由台積電及AI供應鏈所產生的經濟效果，也持續外溢到不同的產業中。

李鴻基強調，自寬量於2024年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」論述以來，已見證到這項趨勢的發威。這些以往國際機構投資人未充分發掘的中小型半導體供應鏈族群，已成為今年台灣中小型股大漲的重點領域。

李鴻基也指出，隨著大型語言模型應用爆發，全球AI運算所需的token數量正以指數級速度攀升，台積電正透過「先進製程節點推進與能效提升」來應對，加上美國聯準會(Fed)重啟降息，帶動資金回流股市，以及AI需求強勁，推升企業資本支出，都讓中小型股後市，尤其是半導體與AI族群，依舊看好。

寬量國際也盤點， 受惠於中小型股大漲影響，此次有意參與第18屆QIC CEO WEEK的國際機構投資人，總管理資產超過20兆美元，另外，國內也有共34家極具潛力與競爭力的各產業董總與高管與會。

寬量亦盤點參與的企業。在半導體供應鏈方面，參加企業包括：臻鼎(4958)、志聖(2467)、鈺祥(未上市)、巧新(1563)、格棋(未上市)、長科(6548)、微程式(7721)、巨漢(6903)；在AI基礎建設與硬體製造方面，包括：雲豹(6869)、新光鋼(2031)、廣宇(2328)、融程電(3416)、格斯科技(6940)、原見精機(未上市)、稜研(7812)；此外，還有來自新經濟的智通(8932)、GOGOLOOK(6902)、BBTruck(未上市)；生技製藥的圓祥(6945)、寶泰生醫(7850)、安麗璽榮(未上市)、衛利生物科技(未上市)以及成衣製造的廣越(4438)。

接下來在10月27日至11月14日的線上會議，則有共11家企業參與，包含：中傑(6965)、農林(2913)、富邦金(2881)、藥華藥(6446)、南寶(4766)、三陽(2206)、群創(2481)、穩懋(3105)、萬泰科(6190)、潮網(未上市)與國電南自(600268)。