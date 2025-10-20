三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

台股20日由台積電（2330）追平盤中歷史最高價1,495元、鴻海（2317）突破前高攀上239.5元帶隊喊衝，包括台達電（2308）、廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）、緯穎（6669）等電子權值要角紛紛群起強勢助陣，加上華邦電（2344）、南亞科（2408）持續驚驚漲，拉抬大盤指數一度強彈465.9點、攀上27,768.27點盤中天價，雖終場受台積電急殺5元、報1,480元影響，漲點縮減至386.26點，但仍收在27,688.63點歷史新高，整體漲跌家數旗鼓相當。籌碼面上，僅投信持續調節，三大法人合計轉買超172.27億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）回補142.23億元，投信續賣超28.69億元；自營商轉買超（合計）58.74億元，其中自營商（自行買賣）買超17.63億元、自營商（避險）買超41.1億元。

統計今日成交值超過百億元個股有7檔，多為大型權值股與族群龍頭，股價全面收高，半導體、記憶體與被動元件題材明確。依序為：台積電486.89億元，股價漲2.07%、收1,480元；鴻海350.81億元，股價漲5.3%、收238.5元；華邦電263.96億元，股價漲5.46%、收46.35元；南亞科229.37億元，股價漲2.88%、收107元；國巨*（2327）172.5億元，股價漲6.23%、收196元；台達電118.94億元，股價漲1.6%、收1015元；金居（8358）101.7億元，股價漲6.01%、收220.5元。

統計今日成交量超過十萬張個股有7檔，股價全面收高，泛記憶體族群即占4位，包辦前三名與第六名，合計成交近115.8萬張。依序為：華邦電成交577,064張；力積電（6770）成交245,761張，股價漲2.71%、收30.3元；南亞科成交215,078張；華新（1605）成交159,354張，股價漲5.16%、收30.55元；鴻海成交148,749張；旺宏（2337）成交120,009張，股價漲9.91%、收29.4元；元大台灣50（0050）成交102,736張，股價漲1.69%、收63.1元。

盤面上收漲停個股有43檔，族群集中在被動元件、記憶體及大型權值股，股價多為中低價族群。漲停股中，成交量前五名為：旺宏成交12萬餘張、東元成交7.1萬張、華東（8110）成交6.9萬張、凱美（2375）成交5.3萬張、華新科（2492）成交3.9萬張。