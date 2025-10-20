AI供應鏈推升中小型股飆漲 QIC：逾20兆美元外資鎖定34家台灣中小企業

全球AI半導體浪潮正強勁席捲資本市場，台灣股市的中小型股憑藉人工智慧（AI）供應鏈優勢，今年以來表現大幅跑贏大盤，成為國際資金關注焦點。寬量國際（QIC）20日統計，在今年以來漲幅前30高的台股中，以市值20億美元以下的中小型股占多數，平均漲幅高達257.3%，遠高於整體台股加權指數的18.5%。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，這波強勁股價動能核心來自於AI與半導體族群資金吸納態勢非常明顯，直接反映在21日於香港舉行的第18屆QIC CEO WEEK投資論壇上，共吸引逾20兆美元資金爭訪台股優質中小型股，創下QIC CEO WEEK舉行以來最高國際機構管理資金規模，顯示2024年1月QIC看好的「AI紅利鞏固台灣核心地位」題材成真，台積電（2330）外溢效應強勁。

QIC指出，QIC CEO WEEK已正式邁入第18屆，包括10月21至22日在香港舉行的實體會議，以及10月27日至11月14日的線上會議。受惠於中小型股大漲影響，總管理資產超過20兆美元的國際機構投資人對這次前往香港參加QIC CEO WEEK的台灣中小型企業興趣大幅增加，共34家極具潛力與競爭力的各產業董總與高管與會。

在半導體供應鏈方面，包括臻鼎-KY（4958）、志聖（2467）、鈺祥（未上市）、巧新（1563）、格棋（未上市）、長科*（6548）、微程式（7721）、巨漢（6903）。

在AI基礎建設與硬體製造方面，包括雲豹能源（6869）、新光鋼（2031）、廣宇（2328）、融程電（3416）、格斯科技*（6940）、原見精機（未上市）、稜研科技*（7812）。

此外，還有來自新經濟的智通*（8932）、GOGOLOOK（6902）、BBTruck（未上市）；生技製藥的圓祥（6945）、寶泰生醫（7850）、安麗璽榮（未上市）、衛利生物科技（未上市）以及成衣製造的廣越（4438）。

接下來，10月27日至11月14日則是線上會議，共11家企業參與，包含中傑-KY（6965）、農林（2913）、富邦金（2881）、藥華藥（6446）、南寶（4766）、三陽（2206）、群創（3481）、穩懋（3105）、萬泰科（6190）、潮網（未上市）與國電南自（600268）。

李鴻基表示，台灣被譽為全球AI生態系統的「跳動心臟」，憑藉在晶圓代工、先進封裝與AI基礎建設等領域擁有完整價值鏈，在AI時代擁有更穩固地位。在AI需求帶動下，晶圓代工龍頭台積電的外溢效應推升相關供應鏈業績持續成長，今年以來中小型股股價因而大漲，另外，由台積電及AI供應鏈所產生的經濟效果，也持續外溢到不同的產業。

李鴻基強調，自QIC於2024年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」論述以來，已見證到這項趨勢的發威。這些以往國際機構投資人未充分發掘的中小型半導體供應鏈族群，已成為今年台灣中小型股大漲的重點領域。

李鴻基也指出，隨著大型語言模型應用爆發，全球AI運算所需的token數量正以指數級速度攀升，台積電正透過「先進製程節點推進與能效提升」來應對，加上美國聯準會（Fed）重啟降息，帶動資金回流股市，以及AI需求強勁，推升企業資本支出，都讓中小型股後市，尤其是半導體與AI族群，依舊看好。