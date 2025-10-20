快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在27,688.63點，上漲386.26點，漲幅1.41%。中央社
台股終場收在27,688.63點，上漲386.26點，漲幅1.41%。中央社

台股20日勁揚，早盤以27,399點開出後，盤中最高一度達27,768點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，漲幅1.41%，盤中收盤同創新高，成交量達4,858億元，櫃買指數收263.25點，漲幅0.75%，台積電（2330）收1480元，上漲30元。

盤面上類股以其他電子、電器電纜、半導體、電子零組件、電機機械等較為強勢，另外生技、航運、鋼鐵、玻陶、橡膠、造紙、化工、紡織、數位雲端等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有波若威（3163）、禾伸堂（3026）、華東（8110）、信昌電（6173）、凱美（2375）、聯亞（3081）、旺宏（2337）、強茂（2481）、可成（2474）、華新科（2492）等。

而量大強勢的則有，美時（1795）、信驊（5274）、聖暉（5536）*、佳能（2374）、定穎投控（3715）、高力（8996）、新應材（4749）、AES-KY（6781）、旺矽（6223）、漢唐（2404）、南電（8046）、長榮（2603）等。

統一投顧表示，台股上周五出現創新高後的正乖離拉回，目前技術面仍維持強勢，加上美中貿易代表團預計本周在馬來西亞會面、台積電法說會報喜、Fed本月降息等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高，預期指數高檔震盪堅且波動加大。

操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台股 台積電

延伸閱讀

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

外資賣不停…為何台積電（2330）股價越來越高？漲勢其實早有跡可循

相關新聞

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股20日勁揚，早盤以27,399點開出後，盤中最高一度達27,768點，終場收在27,688.63點，上漲386.26...

鴻海飆18年高還能買？分析師曝有這些成長動能加持...今年上看這數字

台股20日再創歷史新高， 鴻海（2317）則是飆上2007年11月以來、近18年的高點，成為除了權王台積電（2330）之...

台積電、鴻海領軍 台股開高走高 再創盤中歷史新高27,768點

上周五美股四大指數漲多跌少，僅費半指數小跌0.3%。加權指數20日開高走高，午盤前最高上漲465點至27,768點，再創...

台積電再攻1,500元！法人：「雙核心」推動指數短線趨勢向上

台積電法說優於預期而股價已領先上漲，短線震盪趨勢向上，20日盤中最高一度拉升至1,495元，帶動指數大漲逾300點，創盤...

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

台股再創歷史新高！直雲不斷強調現在是多頭市場。 今天台股又創歷史新高！最近雖然有幾天大跌，但是直雲從來沒有翻空，都是叫大家繼續做多就好，今天的台股無極限又創歷史新高！台股就是棒。 今天最強的就是我們的鴻海，已經連三天大紅K非常低強勢，我們是174.5元買的到今天239元也已經賺了37%非常地好！我認為鴻海還有一大段，大家一定要持股抱牢。 今天的錢輪回到老AI，所以我們的緯創和廣達也表現相當地好，AI就是未來，參與AI就是參與大多頭。

不是台積電！小資族狂掃鴻海零股 成交爆量奪台股人氣王

台股20日氣勢如虹，買盤追價積極搶買台積電（2330）與鴻海（2317），兩者今日成交金額分居一、二名；小資族更勇於追買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。