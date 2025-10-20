台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股再創歷史新高！直雲不斷強調現在是多頭市場。 今天台股又創歷史新高！最近雖然有幾天大跌，但是直雲從來沒有翻空，都是叫大家繼續做多就好，今天的台股無極限又創歷史新高！台股就是棒。 今天最強的就是我們的鴻海，已經連三天大紅K非常低強勢，我們是174.5元買的到今天239元也已經賺了37%非常地好！我認為鴻海還有一大段，大家一定要持股抱牢。 今天的錢輪回到老AI，所以我們的緯創和廣達也表現相當地好，AI就是未來，參與AI就是參與大多頭。

2025-10-20 11:48