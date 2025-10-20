台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高
台股20日勁揚，早盤以27,399點開出後，盤中最高一度達27,768點，終場收在27,688.63點，上漲386.26點，漲幅1.41%，盤中收盤同創新高，成交量達4,858億元，櫃買指數收263.25點，漲幅0.75%，台積電（2330）收1480元，上漲30元。
盤面上類股以其他電子、電器電纜、半導體、電子零組件、電機機械等較為強勢，另外生技、航運、鋼鐵、玻陶、橡膠、造紙、化工、紡織、數位雲端等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有波若威（3163）、禾伸堂（3026）、華東（8110）、信昌電（6173）、凱美（2375）、聯亞（3081）、旺宏（2337）、強茂（2481）、可成（2474）、華新科（2492）等。
而量大強勢的則有，美時（1795）、信驊（5274）、聖暉（5536）*、佳能（2374）、定穎投控（3715）、高力（8996）、新應材（4749）、AES-KY（6781）、旺矽（6223）、漢唐（2404）、南電（8046）、長榮（2603）等。
統一投顧表示，台股上周五出現創新高後的正乖離拉回，目前技術面仍維持強勢，加上美中貿易代表團預計本周在馬來西亞會面、台積電法說會報喜、Fed本月降息等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高，預期指數高檔震盪堅且波動加大。
操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
