雙重利多！陸自研ASIC浪潮持續 法人：這兩間 IP台廠將有望受惠

在貿易禁令以及AI需求推動下，自研ASIC浪潮預估仍將持續加強，大陸廠商推理需求正在加速，法人表示，IP廠在國產替代的政策推動，預期M31（6643）下半年動能可望回溫。部分RISC-V晶片台廠以晶心科（6533）為主要受惠者。

根據調研以實際數據來看，目前大陸日均總Token消耗量達到10.2兆，季增高達360%，若以整年市場規模來看，去年大陸AI雲端市場規模為208億元，今年預計達520億元，以長期角度而言，2025~2030年年複合成長率將達26.8%。而為滿足算力晶片剛需，使得ASIC需求更旺盛。

百度透過自身AI運算平台形成軟硬協同的ASIC生態，已具備萬卡集群能力，得標中國移動集中採購項目，合計得標金額約10億元人民幣，而阿里巴巴的平頭哥亦建構自研晶片矩陣，PPU以數據來看，已超越A800，接近H20水平，在中國聯通智算項目中已簽約1,000台設備，為所有品牌中最大訂單。

法人指出，M31下半年大陸的晶片設計業者的開案動能可望回溫。加上美國先進製程以及歐洲代工廠貢獻，成熟製程2026年亦將回到成長軌道。

晶心科2026年焦點以AI、車用為主，目前與CSP業者的合作，約仍有6個案子在進行中，而訓練第二代晶片預估將於2026年量產。