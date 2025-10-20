外資拋匯推升新台幣匯價走升 午盤小升6.7分

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

今早台股加權指數勁揚逾400點，外資拋匯推升新台幣匯價走升。新台幣匯價今早以30.66元開盤，小升2.6分，午盤以30.619暫收，小升6.7分，成交量為4.28億美元。

由於美國政府停擺，僵局持續，導致部分重要的經濟數據延遲發佈（如 CPI 數據延遲至 10 月 24 日），市場的經濟透明度下降，加劇了不確定性。美元指數在財政僵局與降息預期疊加的環境下小區間震盪整理，美元指數早盤在98.45附近。

匯銀指出，市場焦點仍集中於美聯儲政策路徑與政府停擺進展，今早美元指數升勢暫止，呈現小貶。

