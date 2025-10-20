鴻海飆18年高還能買？分析師曝有這些成長動能加持...今年上看這數字

台股20日再創歷史新高， 鴻海（2317）則是飆上2007年11月以來、近18年的高點，成為除了權王台積電（2330）之外的另一檔領漲要角，推升鴻海股價連日來強漲的底氣有那些？到底還可不可以買？證券分析師強調，鴻海已經不僅僅是代工而已，早轉向進入AI時代，伺服器、資料中心、散熱、電動車等四大領域將是重要成長動能，看好股價還有高點，現在當然可以買。

鴻海AI伺服器動能強勁，輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃已開始出貨，業界傳出鴻海已開始開發輝達下一代Vera Rubin平台伺服器，規劃明年下半年量產出貨，相關業績看旺到後年；蘋果iPhone17銷售傳出佳績， 鴻海出貨同步看旺。

美系外資上周出具的報告看好鴻海成功搭上AI趨勢列車， 加上折疊手機及全球布局，大幅調高目標價， 由263元拉高至400元，維持買進評等；另外，董事長劉揚偉上周出席「臺灣週」並發表專講後也強調，AI剛開始，不會泡沫化， 同時透將參加輝達GTC大會，與黃仁勳會面，討論未來的合作案。

外資上周也搶先卡位買超鴻海，2個交易日買超68,710張；鴻海早盤以230元開高後一度衝達239.5元，上漲13元， 漲幅5.74%，創2007年11月、近18年新高， 盤中漲幅逾5%。

鴻海股價強漲，到底有那些底氣支撐？還可不可以買？證券分析師張陳浩強調， 鴻海在董事長劉揚偉上任後，已不僅僅是做代工而已，在公司的發展上已從嚴格成本控制，接大量訂單的代工模式轉向朝先進策略的布局。

張陳浩說，鴻海已進入AI時代，除了伺服器的業務之外，還與東元（1504）合作劍指AI資料中心的商機，可望成為明年重要的成長動能；另外， 在散熱的布局，及與裕隆合作拓展電動車領域，都是鴻海的成長動能；若以鴻海今年EPS12元來估算，今年股價上看270元。

張陳浩認為， 鴻海股價還有高點，現在還可以買進；另外，台積電在法說會後因為獲利了結賣壓而下跌，但今年股價也上看1,600元，也是可以買進；值得留意的產業還有CPO、整流二極體、被動元件等。