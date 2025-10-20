台積電、鴻海領軍 台股開高走高 再創盤中歷史新高27,768點

上周五美股四大指數漲多跌少，僅費半指數小跌0.3%。加權指數20日開高走高，午盤前最高上漲465點至27,768點，再創盤中歷史新高。台積電（2330）午盤前最高上漲45元至1,495元平前高。盤面除了台積電、鴻海（2317）等AI權值股，以記憶體、被動元件、CPO、PCB等表現較佳。

台新投顧指出，展望後勢，預期台積電法說會後，AI相關族群攻勢將暫時歇息，而非電子族群因低基期，有望吸引資金進駐。後勢指數仍維持多頭格局，盤勢將呈現類股輪漲態勢，強勢股可持續作多。

台新投顧分析，總統賴清德於國慶演說宣布，將加速打造台灣之盾，此前已表示2026年國防預算將達到台灣GDP的3%，在國防自主的大方向下，軍工股可留意。市場看好2025年第4季記憶體產品全線漲勢成定局，並預期短缺情況延續至2026年底，可留意記憶體相關廠商。普發現金1萬元預算案在總統公告施行後，將有望帶起觀光、餐飲消費潮，觀光股受惠。