台積電再攻1,500元！法人：「雙核心」推動指數短線趨勢向上
台積電法說優於預期而股價已領先上漲，短線震盪趨勢向上，20日盤中最高一度拉升至1,495元，帶動指數大漲逾300點，創盤中新高，法人表示，全球投資焦點在AI與半導體，台灣具備雙核心利多，惟後續仍需持續關注美中關稅、稀土戰、TACO、川習會以及Fed降息。
根據SEM預測，全球圓廠設備支出暴增，2026年1,160億美元，2027年1,200億美元，投資熱潮反映資料中心、邊緣設備對AI晶片需求，凸顯各國透過本地化供應鏈強化半導體自主化的決心，全球半導體產業具備「AI需求+區域自主」雙引擎。
台積電法說會中，2奈米製程良率提高，年底首批量產2奈米製程月產能4萬片，明年底月產能10萬片，所有和AI有關的產能都很緊。第4季財測預估營收322~334億美元，季減1%、年增22%，毛利率59%-61%。
不過，法人表示，中國宣布對稀土實施出口管制，川普宣布11月1日起對中國加徵100%關稅，市場注意10月底APEC川習會消息面變化；另外，中國對稀土材料實施「逐案審批」，美國半導體產業對稀土依賴程度高，即使雙方稱轉圜空間談判窗口存在，但中國目標是換取美國晶片出口開放，而非僅取消川普加徵100%關稅。
