台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

台股再創歷史新高！直雲不斷強調現在是多頭市場。

今天台股又創歷史新高！最近雖然有幾天大跌，但是直雲從來沒有翻空，都是叫大家繼續做多就好，今天的台股無極限又創歷史新高！台股就是棒。

今天最強的就是我們的鴻海，已經連三天大紅K非常低強勢，我們是174.5元買的到今天239元也已經賺了37%非常地好！我認為鴻海還有一大段，大家一定要持股抱牢。

今天的錢輪回到老AI，所以我們的緯創和廣達也表現相當地好，AI就是未來，參與AI就是參與大多頭。

為什麼台股這麼強？就是因為降息循環，這是我們直雲大家庭都知道的事，當你跟著直雲抓準投資大方向，你的投資獲利就會很棒。

當別人在那邊叫你看空，你就說直雲說是降息循環那就是多頭，跟著直雲向前衝！

