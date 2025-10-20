快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股20日氣勢如虹，買盤追價積極搶買台積電（2330）與鴻海（2317），兩者今日成交金額分居一、二名；小資族更勇於追買帳福逾5%的鴻海。

今日午盤之前的鴻海零股成交量約300萬股，台積電則約80萬股。午盤之前的零股成交量前五名為：鴻海、元大台灣50（0050）、華邦電（2344）、群益台灣精選高息（00919）及台積電；其中，鴻海及元大台灣50都超過200萬股，其餘則尚未越過百萬股。

永豐投顧表示，OpenAI 近期AI資料中心建置計畫陸續出爐。除取得輝達投資1,000億美金支持，同時OpenAI、軟銀及Oracle宣布星際之門計畫（計畫容量共10GW，5,000 億美金)新的五個資料中心選址。新的五個資料中心加上原先德州阿比林資料中心及 Coreweave 合作的容量預計達7GW，未來三年內投資超過4,000億美金。其中新，的三座資料中心為OpenAI與Oracle 7月宣布合作開發4.5GW資料中心。另外兩座新的資料中心將是軟銀在未來18個月擴展1.5GW，根據供應鏈推測應為採用模組化資料中心方式建置（ModularizedAI data center)。研究部認為隨著輝達投資及選址規劃等細節宣布，星際之門計畫逐漸落地，增加鴻海未來營運發展空間。

此外，OpenAI 執行長陸續走訪台灣、韓國、日本 AI 硬體主要供應商，鴻海為唯一台系下游伺服器組裝廠。研究部認為無論是傳統式資料中心基建或統合成L12 的模組化資料中心，鴻海都有利優先取得未來更多供應 AI 基礎建設的合作機會。

永豐投顧指出，近期供應鏈訪查輝達Vera Rubin架構商業模式可能發生轉變，將有利主要的ODM廠商獲利表現。原先GB系列機櫃伺服器L10 Compute Tray 組裝階段交由ODM/OEM廠商購買 Compute Board 後與終端客戶進行客製化生產。Vera Rubin L10 Compute Tray可能改為標準化產品，交由鴻海、緯創或廣達進行生產後，再賣給終端客戶。目前尚未定案及需要確定更多

細節，但如最終朝向產品標準化、Consign交易模式，將有利增進鴻海獲利能力，因其為輝達參考設計開發廠商，初期能取得較大份額，且產品標準化增加生產良率、效率，減少設計更動時間及營運資金需求。

鴻海 AI

相關新聞

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

台股再創歷史新高！直雲不斷強調現在是多頭市場。 今天台股又創歷史新高！最近雖然有幾天大跌，但是直雲從來沒有翻空，都是叫大家繼續做多就好，今天的台股無極限又創歷史新高！台股就是棒。 今天最強的就是我們的鴻海，已經連三天大紅K非常低強勢，我們是174.5元買的到今天239元也已經賺了37%非常地好！我認為鴻海還有一大段，大家一定要持股抱牢。 今天的錢輪回到老AI，所以我們的緯創和廣達也表現相當地好，AI就是未來，參與AI就是參與大多頭。

國泰金（2882）迎落後補漲行情？專家指「3關鍵」：有滿足上漲就只等時間

國泰金股價近期重新被市場端詳，並非只因為美國利率循環翻轉，更因為「相對表現」過於落後。 今年以還原權息計算，國泰金漲幅不到1％，與大盤逾一成與0050近兩成的走勢形成強烈對比。當落差拉大，投資人自然會問：這是一檔被低估、等待時間修正的價值股，還是基本面尚未出清的慢車？答案繫於債與匯兩個變數。

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

2025年的台股金融股，正在重寫一場「利率與信仰的對話」。 同樣面對美債殖利率居高不下、美元轉弱，再加上台幣第二季短期強升下，台灣的金控股獲利受到影響，此外，美債看法也在近年來開始出現分歧，有人吃票息、有人押流動性、有人兩手並用，甚至有人乾脆不碰。 這場差異，反映出每家金控對於「美債」這個核心資產的理解與態度，也預示著下一波金融股的潛在走勢。

台積電、鴻海領軍 台股開高走高 再創盤中歷史新高27,768點

上周五美股四大指數漲多跌少，僅費半指數小跌0.3%。加權指數20日開高走高，午盤前最高上漲465點至27,768點，再創...

台積電再攻1,500元！法人：「雙核心」推動指數短線趨勢向上

台積電法說優於預期而股價已領先上漲，短線震盪趨勢向上，20日盤中最高一度拉升至1,495元，帶動指數大漲逾300點，創盤...

不是台積電！小資族狂掃鴻海零股 成交爆量奪台股人氣王

台股20日氣勢如虹，買盤追價積極搶買台積電（2330）與鴻海（2317），兩者今日成交金額分居一、二名；小資族更勇於追買...

