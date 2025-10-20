不是台積電！小資族狂掃鴻海零股 成交爆量奪台股人氣王

台股20日氣勢如虹，買盤追價積極搶買台積電（2330）與鴻海（2317），兩者今日成交金額分居一、二名；小資族更勇於追買帳福逾5%的鴻海。

今日午盤之前的鴻海零股成交量約300萬股，台積電則約80萬股。午盤之前的零股成交量前五名為：鴻海、元大台灣50（0050）、華邦電（2344）、群益台灣精選高息（00919）及台積電；其中，鴻海及元大台灣50都超過200萬股，其餘則尚未越過百萬股。

永豐投顧表示，OpenAI 近期AI資料中心建置計畫陸續出爐。除取得輝達投資1,000億美金支持，同時OpenAI、軟銀及Oracle宣布星際之門計畫（計畫容量共10GW，5,000 億美金)新的五個資料中心選址。新的五個資料中心加上原先德州阿比林資料中心及 Coreweave 合作的容量預計達7GW，未來三年內投資超過4,000億美金。其中新，的三座資料中心為OpenAI與Oracle 7月宣布合作開發4.5GW資料中心。另外兩座新的資料中心將是軟銀在未來18個月擴展1.5GW，根據供應鏈推測應為採用模組化資料中心方式建置（ModularizedAI data center)。研究部認為隨著輝達投資及選址規劃等細節宣布，星際之門計畫逐漸落地，增加鴻海未來營運發展空間。

此外，OpenAI 執行長陸續走訪台灣、韓國、日本 AI 硬體主要供應商，鴻海為唯一台系下游伺服器組裝廠。研究部認為無論是傳統式資料中心基建或統合成L12 的模組化資料中心，鴻海都有利優先取得未來更多供應 AI 基礎建設的合作機會。

永豐投顧指出，近期供應鏈訪查輝達Vera Rubin架構商業模式可能發生轉變，將有利主要的ODM廠商獲利表現。原先GB系列機櫃伺服器L10 Compute Tray 組裝階段交由ODM/OEM廠商購買 Compute Board 後與終端客戶進行客製化生產。Vera Rubin L10 Compute Tray可能改為標準化產品，交由鴻海、緯創或廣達進行生產後，再賣給終端客戶。目前尚未定案及需要確定更多

細節，但如最終朝向產品標準化、Consign交易模式，將有利增進鴻海獲利能力，因其為輝達參考設計開發廠商，初期能取得較大份額，且產品標準化增加生產良率、效率，減少設計更動時間及營運資金需求。