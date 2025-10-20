旅展、普發一萬、寒假三箭齊發！夏都創五個月新高、觀光族群掀補漲潮

觀光股20日表現亮眼，其中以度假型飯店族群最為活躍。受惠年底旅展、普發現金及明年寒假長假題材帶動，市場買盤積極湧入，帶動相關個股同步走揚。

夏都（2722）開盤即跳空上漲，盤中一度攻上漲停，連續兩個交易日強勢上攻，創五個月新高價；富野（2736）盤中最高達16.65元，漲幅逾5%；遠雄來（2712）則上漲至19.65元，漲幅約2%，顯示市場看好在旅展、普發現金與長假三大利多帶動下，度假飯店將是受惠先行指標。

法人分析，飯店族群連續兩個交易日轉強，主要反映三項利多題材。首先，台北國際旅展（ITF）將於11月7日登場，今年規模擴大至1,600個攤位，較去年成長約7%，有望帶動住宿與餐飲票券買氣。其次，政府預計11月啟動普發1萬元現金政策，可望刺激年底國旅與消費動能。第三，2026年將出現近年最長寒假與春節連假，大專院校放假長達65天、國中小寒假也達30天，加上9天農曆年假，假期可望推升旅宿業住房率。

市場看好，隨著普發現金與旅展檔期雙雙加持，有助國旅市場回溫，尤其墾丁、花東與離島等度假飯店業者具區域優勢。展望2026年，寒假與春節連假題材將延續動能，預期夏都、富野等具品牌與地點優勢的業者表現仍有空間。整體觀光餐飲族群在政策與季節性題材推動下，後續有機會重回資金焦點。