被動元件變「主動」！國巨集團點火族群同樂、逾10檔閃紅燈

台股20日氣勢如虹，在台積電（2330）、鴻海（2317）雙主帥領軍下，盤中指數強彈逾450點、再創歷史新高，距兩萬八千點大關僅一步之遙。隨著AI應用持續擴散，被動元件族群再度成為市場焦點，資金明顯回流，盤面多頭氣勢強勁。

AI伺服器需求持續放大，帶動積層陶瓷電容（MLCC）等關鍵零組件需求升溫，被動元件族群全面點火。龍頭廠國巨（2327）早盤帶量上攻，一度觸及196.5元，漲幅達6.5%；同集團凱美（2375）更強勢攻上漲停95.2元鎖死。買盤熱度延燒至信昌電（6173）、蜜望實（8043）、華容（5328）、立敦（6175）、金山電（8042）、千如（3236）、勤凱（4760）、今展科（6432）、鈞寶（6155）、鈺鎧（5228）、三集瑞-KY（6862）等多檔個股，紛紛亮燈漲停，成為盤面資金追逐焦點。

國巨近年積極推進整併策略，繼入股富鼎、力智之後，再度出手併購茂達（6138），展現打造完整電子零組件版圖的決心。三家公司皆屬主動元件廠，業界普遍認為，國巨此舉可望進一步深化高階零組件布局，達成「主動＋被動元件」整合的戰略目標。特別是在電源管理與周邊應用領域，國巨將能以「一站式解決方案」提供更完整的產品組合，提升客戶黏著度與整體競爭力。

市場對這樁併購案反應正面，預期整合後有助於國巨強化供應鏈協同與毛利率表現，也推升國巨與茂達股價雙雙走高。法人指出，國巨藉由整合主被動元件，未來有機會在AI伺服器與高階電源模組市場中扮演關鍵供應角色。

此外，法人提醒，本周為「超級財報周」，美國科技巨頭陸續公布業績與展望，雖整體氛圍偏多，但驚喜幅度恐有限。投資人仍須留意美中關稅談判、稀土戰、TACO交易進展、「川習會」及美聯準會（Fed）降息等國際變數。操作策略上，建議「長線看多、短線靈活」，聚焦基期相對偏低、具補漲潛力的AI零組件、被動元件、功率半導體及AI電力等族群，靈活掌握輪動契機。