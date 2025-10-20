快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海受惠輝達伺服器+蘋果iPhone新機雙利多題材 股價飆近18年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者林俊良／攝影
鴻海（2317）AI伺服器動能強勁，輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃已開始出貨，業界傳出鴻海已開始開發輝達下一代Vera Rubin平台伺服器，規劃明年下半年量產出貨，相關業績看旺到後年；蘋果iPhone17銷售傳出佳績， 鴻海出貨同步看旺； 20日早盤以230元開高走高，一度拉升至239.5元，上漲13元， 漲幅5.74%，創2007年11月、近18年新高。

美系外資上周出具的報告看好鴻海成功搭上AI趨勢列車， 加上折疊手機及全球布局，大幅調高目標價， 由263元拉高至400元，維持買進評等；董事長劉揚偉上周出席「臺灣週」並發表專講後也強調，AI剛開始，不會泡沫化， 同時透將參加輝達GTC大會，與黃仁勳會面，討論未來的合作案。

鴻海已開始出貨輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃，據了解，今年出貨主力為GB200，預定今年交貨完畢，GB300也自9月陸續出貨，預定出貨到明年；業界也傳出， 鴻海已進行輝達下一代Vera Rubin平台伺服器的開發，規劃明年下半年量產出貨，將成為2026年到2027年業績的強勁成長動能；不過，鴻海未回應相關的傳聞。

根據英國金融時報（FT）報導，蘋果iPhone 17系列新機掀起強力換機潮，預期今年iPhone營收成長率將是新冠疫情以來的最高；法人看好，iPhone 17系列熱銷，追單效應可期，供應鏈包括台積電、鴻海、大立光等出貨同步看旺。

鴻海在利多題材激勵下，外資也進場卡位，推升股價往上走高，早盤以230元開出，一度拉升至239.5元，寫下自2007年11月以來的高點，盤中漲幅逾5%。

鴻海

