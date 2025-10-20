台積電鴻海領漲 台股盤中攻上新高27768點
台股今天開高走高，再締新猷，盤中站上歷史新高27768點，上漲465點，權值股台積電、鴻海聯手拉抬，最高分別上漲45元、13元。輝達宣告AI光通訊時代全面來臨，帶動CPO概念股表現亮眼。
10時58分左右，加權指數為27695點，上漲393點。電子股上揚1.96%，金融股上漲0.01%，代表中小型股票的櫃買指數走揚0.85%。
觀察電子權值股盤中表現，台積電最高1495元，上漲45元，平歷史最高價；鴻海為239.5元，上漲13元；廣達為297.5元，上漲9元；聯發科為1330元平盤。
輝達宣布，首款以共同封裝光學（CPO）技術打造的矽光子網路交換器獲甲骨文、Meta等採用，CPO矽光子概念股盤中表現強勢，波若威以231元攻上漲停；光聖上漲逾9%、聯亞上漲近9%、聯鈞上漲逾6%、華星光上漲逾5%。
被動元件盤中有多檔衝上漲停，包括華容、蜜望實、三集瑞-KY、鈞寶、千如分別為19.25元、47.45元、182.5元、26.85元、22.4元。
資深分析師簡伯儀表示，今天盤勢仍維持多方走勢，整體呈現高檔震盪格局。主流AI族群及印刷電路板（PCB）類股表現相對強勢，尤其台灣電路板產業國際展覽會將在本週登場，買盤持續加溫。他指出，目前指數沿著5日線推升，顯示多方仍具支撐力道。
