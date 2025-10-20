衝關2萬8只差232點！台積電、鴻海點火 台股強彈創新高
台積電（2330）20日無懼上周五外資擴大賣超、ADR連2跌，股價開高10元、報1,460元，並旋即追平歷史最高價1,495元，大振台股士氣，並激勵鴻海（2317）大漲逾半根漲停，突破前高達239.5元，貢獻大盤超過60點漲點，廣達（2382）、東元（1504）、緯創（3231）、台達電（2308）、智邦（2345）等大型電子權值股紛紛隨之勁揚，拉抬指數飆升465.9點，改寫盤中27768.27點歷史新高，離二萬八千大關不到232點之遙。
法人指出，上周五台股大盤創新高後的正乖離拉回，目前技術面仍維持強勢，加上美中貿易代表團預計本周在馬來西亞會面、台積電法說會報喜、Fed本月降息等利多因素，有望帶動台股持續挑戰新高，預期指數高檔震盪堅且波動加大。
法人建議，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦半導體先進製程概念、AI概念股、材料升級、漲價概念股、蘋概股等。
