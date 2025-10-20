衝關2萬8只差232點！台積電、鴻海點火 台股強彈創新高

2025年的台股金融股，正在重寫一場「利率與信仰的對話」。 同樣面對美債殖利率居高不下、美元轉弱，再加上台幣第二季短期強升下，台灣的金控股獲利受到影響，此外，美債看法也在近年來開始出現分歧，有人吃票息、有人押流動性、有人兩手並用，甚至有人乾脆不碰。 這場差異，反映出每家金控對於「美債」這個核心資產的理解與態度，也預示著下一波金融股的潛在走勢。

2025-10-20 10:25