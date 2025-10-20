台積電劍指1,500元、盤中衝達1,495元追平天價 貢獻大盤指數逾370點

台積電（2330）上周法說會後收低，台積電ADR上周五也收跌，20日則是開高走高， 朝1,500元關卡價挺進， 盤中衝達1,495元， 追平歷史新高價，上漲45元，漲幅3.1%， 貢獻大盤指數約377點。

台積電加速2奈米及更先進的埃米級製程， 台灣廠區第4季開始量產2奈米，明年下半年升級版N2P製程，美國亞利桑那州新廠也將加速導入2奈米；董事長暨總裁魏哲家在上周法說會時表示，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電第3季財報亮眼，第3季合併營收9,899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

台積電從7月17日法說會當天收在1,130元一路走高，在10月16日法說會前一度在盤中寫下1,495元的歷史新高價，終場則是收在1,485元，統計兩次法說會間，股價上漲355元，3個月時間漲幅31.41%。

不過，台積電法說會後，17日卻是下跌的表現，以1,450元收盤，下跌35元，市值也降至37.6兆元；台積電ADR上周五收跌1.59%；台積電早盤以1,460開出， 上漲10元， 盤中一度衝達1,495元，追平歷史新高，漲幅3.1%，貢獻大盤指數約377點，市值38.76兆元，盤中漲幅逾2%。