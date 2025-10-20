快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

台積電劍指1,500元、盤中衝達1,495元追平天價 貢獻大盤指數逾370點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

台積電（2330）上周法說會後收低，台積電ADR上周五也收跌，20日則是開高走高， 朝1,500元關卡價挺進， 盤中衝達1,495元， 追平歷史新高價，上漲45元，漲幅3.1%， 貢獻大盤指數約377點。

台積電加速2奈米及更先進的埃米級製程， 台灣廠區第4季開始量產2奈米，明年下半年升級版N2P製程，美國亞利桑那州新廠也將加速導入2奈米；董事長暨總裁魏哲家在上周法說會時表示，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電第3季財報亮眼，第3季合併營收9,899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

台積電從7月17日法說會當天收在1,130元一路走高，在10月16日法說會前一度在盤中寫下1,495元的歷史新高價，終場則是收在1,485元，統計兩次法說會間，股價上漲355元，3個月時間漲幅31.41%。

不過，台積電法說會後，17日卻是下跌的表現，以1,450元收盤，下跌35元，市值也降至37.6兆元；台積電ADR上周五收跌1.59%；台積電早盤以1,460開出， 上漲10元， 盤中一度衝達1,495元，追平歷史新高，漲幅3.1%，貢獻大盤指數約377點，市值38.76兆元，盤中漲幅逾2%。

台積電 法說會

延伸閱讀

台積電驚見1495新天價 大盤站27768點再創史上新高

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

台積法說報喜 高含「積」ETF打強心針 0052、0050等將受惠

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

相關新聞

國泰金（2882）迎落後補漲行情？專家指「3關鍵」：有滿足上漲就只等時間

國泰金股價近期重新被市場端詳，並非只因為美國利率循環翻轉，更因為「相對表現」過於落後。 今年以還原權息計算，國泰金漲幅不到1％，與大盤逾一成與0050近兩成的走勢形成強烈對比。當落差拉大，投資人自然會問：這是一檔被低估、等待時間修正的價值股，還是基本面尚未出清的慢車？答案繫於債與匯兩個變數。

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

2025年的台股金融股，正在重寫一場「利率與信仰的對話」。 同樣面對美債殖利率居高不下、美元轉弱，再加上台幣第二季短期強升下，台灣的金控股獲利受到影響，此外，美債看法也在近年來開始出現分歧，有人吃票息、有人押流動性、有人兩手並用，甚至有人乾脆不碰。 這場差異，反映出每家金控對於「美債」這個核心資產的理解與態度，也預示著下一波金融股的潛在走勢。

衝關2萬8只差232點！台積電、鴻海點火 台股強彈創新高

台積電（2330）20日無懼上周五外資擴大賣超、ADR連2跌，股價開高10元、報1,460元，並旋即追平歷史最高價1,4...

台積電劍指1,500元、盤中衝達1,495元追平天價 貢獻大盤指數逾370點

台積電（2330）上周法說會後收低，台積電ADR上周五也收跌，20日則是開高走高， 朝1,500元關卡價挺進， 盤中衝達...

台積電1,500元臨門一腳 拉升台股同步再創新高

台股20日持續強攻28,000點，在台積電（2330）早盤往1,500元邁進同時，台積電與台股也同步再創新高。

台積電驚見1495新天價 大盤站27768點再創史上新高

儘管台積電ADR上周五下跌1.59％，不過美股上週五除了費半指數幾乎全面收紅，使台股今日開盤不但以27480點，上漲近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。