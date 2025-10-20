國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

＊原文時間10月15日。

【文．玩股華安】

2025年的台股金融股，正在重寫一場「利率與信仰的對話」。

同樣面對美債殖利率居高不下、美元轉弱，再加上台幣第二季短期強升下，台灣的金控股獲利受到影響，此外，美債看法也在近年來開始出現分歧，有人吃票息、有人押流動性、有人兩手並用，甚至有人乾脆不碰。

這場差異，反映出每家金控對於「美債」這個核心資產的理解與態度，也預示著下一波金融股的潛在走勢。

國泰金：以時間換空間 守著票息不追價

國泰金 2025 年前三季 EPS 約 4.83 元，受台幣強升影響最明顯。

它對美國公債態度保守，長期以美元投資級公司債為主，搭配避險操作以平衡匯率與利率風險。國泰的策略是「吃息不博價」，強調穩定票息收益與資產負債匹配。

這樣的作法讓財報波動相對較小，但也意味著在降息循環初期，價格回升的彈性有限。

整體來看，國泰金維持壽險資產穩健經營，重收益、輕價格，是典型的長期持有派代表。

富邦金：股債並進 靈活應對市場

富邦金 2025 年前三季 EPS 約 6.38 元，雖持續位居金控業領先地位，但因第二季台幣強升，導致獲利年減25%。

旗下富邦人壽持續採取多元資產配置策略，股、債並進，並在市場震盪時靈活調整部位。

在利率仍高的環境下，富邦金維持「區間操作」原則，穩定布局債券資產，同時關注 AI 與科技產業的長期發展機會。

此外，富邦金持續推動資本強化計畫，包含發行次順位債與海外資本運作，以確保資本結構穩健。

整體而言，富邦金的策略兼顧靈活性與防禦性，是降息循環中能同時受惠評價與收益的代表。

中信金：穩健經營 緩步成長

中信金 2025 年前三季 EPS 約 3.06 元，年增約 3%。旗下台灣人壽的資產配置以美元投資級債為核心，債券占比超過六成，

公司強調資產負債匹配與現金流管理，不追逐高收益，也不押方向。中信銀行與證券業務的穩定貢獻，使整體獲利結構維持平衡。

面對高利率與匯率波動，中信金延續一貫的穩健策略，在利差與手續費收入方面保持穩定，是金融族群中抗波動性最強的一家。

玉山金：獲利逆勢雙位數成長

玉山金 2025 年前三季 EPS 約 1.62 元，年增超過 25%。玉山金是少數在高利率環境下仍能維持獲利成長的金控。

主要靠銀行財務部靈活操作、提前布局中短期債券，穩定固定收益來源。同時，財富管理與信用卡手續費收入明顯成長，成為穩定獲利的重要支撐。

雖然沒有壽險子公司，但玉山金憑藉穩定利差與強化財富管理能力，在利率高檔期仍展現韌性，是金融股中少數逆勢成長的代表。

川普的劇本與 Fed 的下一步

2025 年的全球金融市場，正在上演一場政策與利率的雙重博弈。川普重返白宮後，以「美國製造」和「資本回流」為核心，透過擴張性財政與關稅壁壘，要求供應鏈回流美國製造，同時容忍一定程度的通膨，讓債務在名目成長中被稀釋。

這個策略也帶來美元轉弱，能源與原物料價格被推高，美國內部通膨重新升溫；為了壓制通膨，長天期美債殖利率被迫走高，在這樣的背景下，聯準會的角色也被迫轉變。

原本的路線圖是「讓通膨穩下，再緩步降息」，但到了 2025 年，劇本明顯改寫，通膨尚未完全受控，經濟卻先轉弱。

產業分化明顯，企業投資放緩、雖然上半年消費力提升、就業市場回溫，但主要是因為廠商提前拉貨，消費者提前購買避開預期的通膨，鮑威爾的語氣也從「防通膨」轉為「防衰退」。

市場預期，聯準會將在 2025 年啟動降息循環。這波降息不是為了刺激市場，而是為了維持金融系統穩定、減輕政府利息負擔，避免企業融資斷鏈。

金融股的耐心與轉折

進入第四季，隨著降息預期升溫，市場資金開始重新布局。

國泰金與富邦金的獲利主要由壽險子公司主導，因此當債券價格上漲時，不僅帳面淨值會出現回升（評價利益），長期負債的折現成本也會下降，形成實質利多。

相較之下，銀行型金控受限於利差縮小，受惠程度較低。

在降息循環下，壽險比重較高的國泰金（2882）與富邦金（2881）將有機會成為金融族群中最直接受惠的標的。而隨著資金回流與評價修復啟動，市場也開始期待它們在第四季有機會重回台股的主流焦點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：降息循環啟動，美債觸底！富邦金、國泰金蓄勢待發，玉山金前九個月獲利成長最多！