台積電1,500元臨門一腳 拉升台股同步再創新高

台股20日持續強攻28,000點，在台積電（2330）早盤往1,500元邁進同時，台積電與台股也同步再創新高。

台股今日開高後雖小幅盤整，多頭見賣壓不重而趁勢拉高，大盤指數攻高到27,768點，上漲接近500點、漲幅近2%，再度刷新歷史高點紀錄。台積電仍是推升大盤走揚重要關鍵，10點前曾攻到1,495元，上漲45元、漲幅愈3%。

第一金投顧表示，AI伺服鏈需求爆發，成為大盤上漲的主要引擎，也是最核心的成⾧動能。目前國際科技巨頭持續上修AI資本支出，全球四大雲端谷歌、亞馬遜、Meta 與微軟於2025年第2季積極擴大資本支出，且看待未來保持增⾧顯見成⾧動能無虞。台灣供應鏈因此直接受惠，涵蓋晶圓代工、散熱模組、矽光子、AI 伺服器零組件等領域，皆展現⾧期需求與獲利能見度，⾧期盤面主軸仍可聚焦 AI 相關概念個股。

不過，第一金投故也提醒，大盤指數創高後追價風險升高，短線操作建議控制持股比重，逢低布局強勢族群為宜，仍須嚴設停損，留意外資動向與國際股市變化，以免風險擴大。