台積電1,500元臨門一腳 拉升台股同步再創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。（路透）
台股20日持續強攻28,000點，在台積電（2330）早盤往1,500元邁進同時，台積電與台股也同步再創新高。

台股今日開高後雖小幅盤整，多頭見賣壓不重而趁勢拉高，大盤指數攻高到27,768點，上漲接近500點、漲幅近2%，再度刷新歷史高點紀錄。台積電仍是推升大盤走揚重要關鍵，10點前曾攻到1,495元，上漲45元、漲幅愈3%。

第一金投顧表示，AI伺服鏈需求爆發，成為大盤上漲的主要引擎，也是最核心的成⾧動能。目前國際科技巨頭持續上修AI資本支出，全球四大雲端谷歌、亞馬遜、Meta 與微軟於2025年第2季積極擴大資本支出，且看待未來保持增⾧顯見成⾧動能無虞。台灣供應鏈因此直接受惠，涵蓋晶圓代工、散熱模組、矽光子、AI 伺服器零組件等領域，皆展現⾧期需求與獲利能見度，⾧期盤面主軸仍可聚焦 AI 相關概念個股。

不過，第一金投故也提醒，大盤指數創高後追價風險升高，短線操作建議控制持股比重，逢低布局強勢族群為宜，仍須嚴設停損，留意外資動向與國際股市變化，以免風險擴大。

台積電 AI 台股

國泰金（2882）迎落後補漲行情？專家指「3關鍵」：有滿足上漲就只等時間

國泰金股價近期重新被市場端詳，並非只因為美國利率循環翻轉，更因為「相對表現」過於落後。 今年以還原權息計算，國泰金漲幅不到1％，與大盤逾一成與0050近兩成的走勢形成強烈對比。當落差拉大，投資人自然會問：這是一檔被低估、等待時間修正的價值股，還是基本面尚未出清的慢車？答案繫於債與匯兩個變數。

國泰金、富邦金、玉山金要噴了？專家看好「受惠降息」：第4季重回主流

2025年的台股金融股，正在重寫一場「利率與信仰的對話」。 同樣面對美債殖利率居高不下、美元轉弱，再加上台幣第二季短期強升下，台灣的金控股獲利受到影響，此外，美債看法也在近年來開始出現分歧，有人吃票息、有人押流動性、有人兩手並用，甚至有人乾脆不碰。 這場差異，反映出每家金控對於「美債」這個核心資產的理解與態度，也預示著下一波金融股的潛在走勢。

