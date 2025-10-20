聽新聞
台積電驚見1495新天價 大盤站27768點再創史上新高
儘管台積電ADR上周五下跌1.59％，不過美股上週五除了費半指數幾乎全面收紅，使台股今日開盤不但以27480點，上漲近200點開出，台積電以1460開出之後更一路上漲引領大盤的氣勢，盤中台積電再看到新高價位每股1495元，並且領軍其他的AI族群股價繼續上攻，大盤指數最高來到27768.27點，最高漲超過466點，再創史上新高價位。
法人分析，台積電今日的表現，反映了法說會多項指標正向的數字，未來仍然是整個大盤指數表現的重要關鍵。
從台股大盤的量價結構來看，若依技術線型解讀，法人分析，台股多頭氣勢不減，再創歷史新高 27732 點，但由於乖離太大，技術指標紛紛進入高檔區，短線須慎防可能隨時回檔修正。特別留意 10/14的K 線所形成7090億元超大避雷針，當天高低點分別是 27507以及 26764點，可以做為近期衡量多空力道強弱依據。
法人也表示，近期也必須要觀察聯準會預計將於10月28到29日召開會議對市場的影響，國際金融市場仍然影響台股，而在台股方面，後續焦點人在於觀察季報成績揭曉，穩健操作者可逢低佈局具展望公司。
