AI資料中心、CPO全面點火！外資點名「這三檔」股價開高走高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股20日持續走高，外資最新報告點名東元（1504）、緯穎（6669）及聯亞（3081）也同步上揚。

美系初評東元正向，美系券商預估2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）2.4/4.4/7.2元， 以後（207）年22xPE評價。券商認為除模組化資料中心（MDC）大案外，馬達業務也開始復甦，預估今年下半年觸底，主要受中東地區石油、天然氣與海水淡化專案帶動，同時預估明年下半年至 2027年將迎來顯著營收成長，因大型馬達訂單通常需六至九個月交期。

美系券商調升緯穎目標，因高基期因素及ASIC伺服器產品轉換，預估第4季營收季減9%、年增110%。不過，上修明後年EPS至255/278.8元，以明（2026）年24.4xPE評價，上修為反應ASIC強勁需求及GPU潛在機會。

美系券商重申聯亞正向，美系重申矽光子出貨放量將推動第4季成長、同時產能將擴大帶動獲利改善。預估10/11月營收月增幅達20%，InP 基板供應逐步改善，產品組合持續往 800G / 1.6T 高速傳輸雷射升級。預估矽光子營收貢獻在2025 / 2026 年達 74% / 86%。券商同時預估同業2455全新，第4季營收也是季增雙位數

