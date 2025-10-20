快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股20日開盤指數上漲178.07點。 中央社
台股20日開盤指數上漲178.07點。 中央社

台股20日開盤指數上漲178.07點，開盤指數為27,480.44點，早盤大漲超過200點，指數重回27,500點。台積電（2330）開盤價1,460元，上漲10元。

群益投顧表示，預期川普與習近平可能於亞太經合會會議10月30日在南韓進行，國是訪問期間會面，雙方陣營為營造良好氣氛可望降緩貿易摩擦。美國多家企業本周公布2025年第3季財報10月22日台灣TPCA SHOW、人工智慧暨物聯網展,10月27日輝達執行⻑黃仁勳將於NVIDIA GTC發表演說。

美中貿易戰降溫、聯準會今年底前降息預期明確、美企財報正向，現階段台股仍將呈現拉積盤格局，中小型個股各自表現。本周多項議題發酵，類股輪動依然快速，建議謹慎操作、不追高殺低。

操作題材可留意：蘋果概念股，蘋果歷經AI研發進度嚴重落後積極捲土重來、藉由強化硬體效能布建蘋果Edge AI生態系；10月15日推出搭載M5晶片的新款MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Pro打頭陣，加上新機發表行銷策略大幅調整，營運展望樂觀

上周五（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,190.61點，上漲238.37點、漲幅0.52%；S&P500指數上漲0.53%；那斯達克指數上漲0.52%；費半指數下跌0.32%。台積電ADR跌1.59%。

川普對中國大陸釋出善意，表示10月底與習近平會面可能性仍高；美國財政部⻑貝森特亦表示對大陸加徵100%關稅可能會後延，並考慮對部分國家調降多項商品關稅，市場解讀正著手為司法事件進行解套準備。

三大法人上周五集中市場合計賣超316.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超219.9億元，投信賣超57.6億元，自營商（自行買賣）買超1.5億元，自營商（避險）賣超40億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,240口至2,699口，其中，外資淨空單增加3,551口至25,586口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,633口至3,497口。

選擇權未平倉量部分，10月F3大量區買權OI落在27,400點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在25,600點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19下降至1.05。VIX指數上升3.58至30.91。外資台指期買權淨金額3.1億元 ; 賣權淨金額1.28億元。整體選擇權籌碼面偏空。

相關新聞

台股早盤勁揚逾200點、27,500點失而復得 台積電開高10元

台股20日開盤指數上漲178.07點，開盤指數為27,480.44點，早盤大漲超過200點，指數重回27,500點。台積...

美國科技股財報高峰 投顧：台股短線走勢震盪

美股17日反彈收高，輝達上漲0.78%、台積電ADR下跌1.59%；輝達宣布首片在美生產Blackwell晶圓問世，由台...

台股衝鋒 國家隊當靠山…法人預期本周挑戰28K

三大法人上周賣超1,131.9億元，然全周指數仍小漲0.4點，除賣壓屬逢高調節而非壓低出貨外，國家隊積極進場護持，包括八...

上市櫃獲利預估…法人上修 今年盈餘調高5~10%

台積電上周召開最新季度法說會後，多家大型法人機構紛紛上修AI供應鏈今年獲利預期，同時也上調台股上市櫃公司今年獲利預估5%...

客戶分戶帳 券商新藍海

近年來，隨著主管機關持續開放並優化相關措施，證券商客戶分戶帳業務已成為國內證券市場發展的重要基石，展現出強勁的成長動能。...

一周盤前股市解析／記憶體、蘋概、生技 可留意

台股上周五（17日）在權王台積電（2330）亮眼法說後，股價利多出盡，早盤跳空重跌，不過鴻海、日月光投控等大型電子股逆勢...

