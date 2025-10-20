快訊

安聯投信：三面俱佳將有利台股後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，不論就國際情勢雜音、政策面、資金面與基本面展望等，均有利市場後市。首先，針對美中政府近期就貿易關稅再度出招，可視為雙方為達成進一步協議的手段，該議題雖仍存有不定性、但仍可控。

再就政策面，安聯投信台股團隊表示，降息但停止縮表的美國利率政策方向，有利市場維持寬鬆資金環境，因此仍將有助於支撐風險性資產表現；另外就基本面，AI需求增溫與資本支出擴大等正向展望，仍有利市場長期投資方向。

安聯投信台股團隊表示，AI軍備競賽不斷發展，成為全球主要雲端服務業者（CSP）持續加碼投資的重要推力來源，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門（Stargate）計畫及中東投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。

根據安聯投信台股團隊估算，2026年整體企業獲利有望持續為正成長，預估成長20%，成長動能優於今年。以類股來看，電子維持高速成長約23%，金融、非金電獲利也呈現成長；長期成長趨勢科技部分可持續關注AI、半導體供應鏈及半導體製程相關、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級電子；其他可留意生技、運動休閒等。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，企業獲利成長仍將是推升股價的動能。明(2026)年企業獲利預期將有雙位數成長，AI需求持續強勁，展望正向。其中就觀察產業面，台灣晶圓代工龍頭重要客戶訂單2026年第1、2季將大幅回升，可望形成台股重要支撐。先進製程相關建廠廠務和材料化學品等也將受惠。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人施政廷表示，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子新聞稿，降低波動度；第4季投資策略可留意的亮點，一是AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；四是金融股，受惠降息環境下穩定配息來源。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則，至關重要。

