永豐投顧：市場變數增多 建議放緩動作觀察情勢

永豐投顧表示，AI趨勢不變，但是近期市場變數變多，首先，APEC美中協議以前都有變數；再者美國地區銀行的問題衝擊美股，建議放緩動作，觀察情勢，如有回挫才能因應。

上周AI浪潮繼續，但是股價表現躊躇，主要是近期AI股連續上揚，短線累積相當多獲利回吐賣壓，所以短線交易風險升高，注意市場風向，不隨便搶短。市場焦點全在科技股，甚至美國大銀行財報也沒有熱度，但是卻在地區金融出現問題，目前雖然侷限在少數機構，但是不能排除相似情況的連鎖反應。

永豐投顧表示，上周玻璃股與電器股表現不佳，顯示憑藉題材而膨脹的股價對市場氣氛最敏感，因此在市場趨緩的時候需要更謹慎，投入部位需要節制，避免過高風險。