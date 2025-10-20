快訊

美國科技股財報高峰 投顧：台股短線走勢震盪

中央社／ 台北20日電
美股。路透

美股17日反彈收高，輝達上漲0.78%、台積電ADR下跌1.59%；輝達宣布首片在美生產Blackwell晶圓問世，由台積電亞利桑那州廠生產，市場認為凸顯台灣供應鏈地位。投顧指出，20日後將是美國大型科技股財報高峰，加上「川習會」月底登場，台股短線可能維持大幅震盪走勢。

輝達17日宣布，第一片在美國本土生產的Blackwell晶圓誕生，執行長黃仁勳表示，計劃未來幾年內，在AI相關基礎設施上投入5000億美元（約新台幣15兆元）。

美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行的疑慮紓解，美股17日反彈收高。道瓊工業指數終場上漲238.37點，或0.52%，收在46190.61點；標準普爾500指數上漲34.94點，或0.53%，收在6664.01點。以科技股為主的那斯達克指數上漲117.43點，或0.52%，收在22679.97點。費城半導體指數下跌22.037點，或0.32%，收在6777.981點。

台股指數17日收在最低27302.37點，下跌345.5點，跌幅1.25%，成交金額縮減至新台幣5329.44億元。三大法人同步站在賣方，合計賣超316.88億元；其中，外資由買轉賣，賣超219.97億元；投信賣超58.36億元，自營商賣超38.55億元。

根據證交所公開資訊，外資賣超前10名依序為元大台灣50、華邦電、台新新光金、國泰台灣領袖50、復華富時不動產、華新、緯創、主動群益台灣強棒、台積電、友達。

外資買超前10名依序為力積電、聯電、元大高股息、南亞科、仁寶、長榮航、華航、永豐金、鴻海、中鋼。

展望後市，凱基投顧表示，特斯拉、英特爾等美股科技大廠，本週開始將陸續公布財報，可能導致近期台股維持大幅震盪走勢。

