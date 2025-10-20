上市櫃獲利預估…法人上修 今年盈餘調高5~10%

台積電（2330）上周召開最新季度法說會後，多家大型法人機構紛紛上修AI供應鏈今年獲利預期，同時也上調台股上市櫃公司今年獲利預估5%~10%，最新數字上看4.2兆元至4.5兆元，明年有機會突破5兆元，再創歷史新高。隨台股企業獲利預期提升，將有助台股估值上調，助益行情持續創高走揚。

台積電7月、8月營收陸續創下歷史同期新高，加上AI巨擘間多項大手筆投資，多家大型法人機構看好台積電等相關供應鏈營運前景，自10月初起，即積極評估上市櫃公司最新營運展望，及對台股獲利影響、指數上檔區間。

凱基投顧董事長朱晏民指出，根據追蹤，2025年AI供應鏈的盈餘預估從原先的年增33%大幅上修至年增37%，顯示AI產業成長動能明顯增強，而明年的盈餘預估也從年增12%跳升至年增20%，顯示AI需求具持續性與擴張性的長期趨勢。

另一方面，由於AI供應鏈占台股整體獲利比重已逾六成，在AI股帶動下，上修台股今年企業獲利由年增10%至年增11%、約可達4.19兆元，而明年盈餘預估更是從年增11%躍升至年增17%、約可達4.89兆元。

富邦投顧董事長陳奕光也表示，根據近期走訪供應鏈後，隨AI等需求強勁，美國關稅影響趨緩，加上台積電第3季以來的強勁業績表現，上修台股今年企業獲利，預估約可達4.48兆元、年增10.9%，明年進一步上調至5.33兆元。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農也表示，隨台積電下半年來的強勁業績表現，對第3季台灣50成分股的獲利預估，由原本創新高的8,110億元、年增10%，上調至8,500億元、年增15%，換算台股今年整體獲利約可達4.2兆元水準。

同時，由於OpenAI與AMD約達6GW的策略合作，以及OpenAI與輝達、甲骨文三方約達10GW的閉環投資，對台積電等AI供應鏈晶片、散熱、PCB、伺服器等強勁需求將進一步浮現下，正著手準備上修明年第1季營運展望與獲利預估。

台股過去獲利高峰出現在2021年的4.31兆元，主要是當時因新冠疫情帶動的遠距商機所推動，而今年在大型法人機構陸續上修全年獲利至4.2兆元至4.5兆元間，已有濃厚機會再寫新紀錄，且各機構看好明年獲利將更上一層樓至4.8~5.3兆元，有望將再次改寫歷史新猷。