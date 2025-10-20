台股衝鋒 國家隊當靠山…法人預期本周挑戰28K

三大法人上周賣超1,131.9億元，然全周指數仍小漲0.4點，除賣壓屬逢高調節而非壓低出貨外，國家隊積極進場護持，包括八大公股行庫買超169.2億元、國安基金也買超12.8億元，因而成為指數震盪盤堅，上周仍能小漲收市的關鍵。法人預期，指數本周有機會挑戰28,000點大關。

美國總統川普不滿大陸祭出史上最嚴稀土管制，放話將自11月1日、甚至更早的時間對大陸加徵100%關稅，引發市場對美中關係的揣測，雖隨後美方軟化，但雙方仍在14日開始互徵港口服務費，使得全球股市持續震盪。

觀察法人動向，在市場不確定氛圍急速升溫中，三大法人逢高調節，上周外資賣超967.9億元、投信賣超92.7億元、自營商賣超71.2億元，三大法人合計賣超1,131.9億元，為今年4月中旬後，單周賣超再次突破千億大關，居今年來第四大單周賣超紀錄。

台股在多空情勢嚴峻之際，為國家隊一員的八大公股行庫挺身而出，全周買超169.2億元。其中，以買超張數來看，華新買超14,685張最多，緯創10,905張居次、神達8,405張第三，其它買超逾4,000張的，還有友達、群創、台積電（2330）、中鋼、合庫金、泰金寶-DR、台企銀等。

若以買超金額來看，台積電一檔就買超87億元，顯示八大公股欲藉權王來穩定台股的企圖心，排名第二的聯發科也達16億元，緯創也有15億元、排名第三。

國安基金也進場逢低點火包括緯創、上銀、聯發科、智邦、中華電、中美晶、宜鼎、華新、台達電、神達等指標股，其中多以AI供應鏈為主，單周買超金額為12.8億元，金額雖不多，但卻發揮了凝聚多頭共識的功能。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，以八大公股行庫及國安基金上周買超金額的思路來看，幾乎全數集中在AI供應鏈上，也展現官股亟力穩定股市的政策，且以八大公股自6月下旬以來，已逢高調節1,455億元，也向市場空方展示手中逾千億元的銀彈蓄勢待發，隨時可因應台股任何的變化。