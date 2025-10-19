量能暴增、籌碼散亂 台股短線投資風險提高

上周台股在多重因素影響下呈現上下震盪，然而利空訊息雖然震撼，仍抵不過AI敘事的趨勢力量，一周加權指數維持平盤，漲0.45點，收2萬7302點。五日均量5871億元，量能暴增，有籌碼散亂問題。OTC仍較為落後，櫃買指數跌1.46%，收在261點。

永豐金證券表示，首先是美中貿易衝突升級的問題，中方拋出管制稀土的大招，並且美中互徵船舶港口費，因此川普總統放話要在11月加徵中方貨物100%關稅，關稅大戰又上演，但投資人在驚恐之餘，其實是期待四月「對等關稅」行情重演。而川普總統的表現也是善變，在短暫緊張後馬上又放緩，台股因此爆出單日7000億的大量，所幸籌碼基本穩定，而台積電週四法說出現利多疲乏，值得留意。

台股表現方面，永豐金證券指出，半導體有台積電領軍，不過AI漲幅大，注意市場風向：上週AI浪潮繼續，但是股價表現躊躇，主要是近期AI股連續上揚，短線累積相當多獲利回吐賣壓，所以短線交易風險升高，注意市場風向，不隨便搶短。現在黑天鵝出現，可能觀望為宜，本周指數區間看26500點至27800點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股指標龍頭台積電法說不論第三季財報與第四季展望皆優於預期，包括稅後純益達4523億元，毛利率59.5%，EPS 17.44元，創歷史新高，但週五台股反而出現下跌走勢，主要由於指數本週再度創高，在高檔後出現短線漲多的獲利了結賣壓。

郭明玉分析，台股持續創高，目前2026年的預估本益比已來到18倍水準，高於長期平均15倍，有基本面支撐，估值上移仍為合理，且籌碼結構仍穩健，融資餘額距離4月前的高位仍有一段差距，主要因為股價漲勢過快，市場一有風吹草動易造成技術性拉回，而短線震盪數健康調整。

看好台股後市仍佳，郭明玉建議，選股上持續以趨勢族群為主，包括晶圓代工、AI伺服器、電子零組件如電源、 散熱、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學 、IC 設計、金融保險等。