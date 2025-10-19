就市論勢／低基期 AI 零組件 有看頭

快訊

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

AI泡沫持續擴大，OpenAI已開出1.5兆美元訂單支票，利用「瘋狂願景」深度綁定供應商命運。在AI算力需求指數型暴增基本假設下，所有瘋狂AI基建支票都變成超級遠見，現在處於點石成金階段，沒有生產但AI股股價聞訊大漲，吸引大家搶進AI賽道。

以此來看，算力需求成長現象是必然的，如同當年手機進入彩色螢幕與社群年代創造一波科技革命，造就Google市值、TikTok估值驚人成長。

到了AI時代，大型語言模型（LLM）服務從解決問題、圖片生成變成創造需求、影片生成，生成影片創造龐大算力需求，問題是這些能夠改善人類未來？或是AI版TikTok影音？保守者認為AI如同國王新衣，目前處於全世界資源嚴重錯置，未來成敗由AI電力供應、晶片產能與財務能力等三個關鍵左右。

近期OpenAI宣布，規劃八年內將算力能源需求提升125倍，才能滿足AI資料中心需求，但做不做得到？沒人在乎。

這如同五年前特斯拉電動車襲捲全球，「2030年、2035年禁止生產燃油車」、「自動駕駛」成為偉大的人類未來理想等願景，現在回頭想想，真的是瘋狂的口號。

對比之下，台積電（2330）營運才是真正「從從容容，游刃有餘」：本季營收財測預估322億美元至334億美元，平均值季減1%，但完全無損台積電的價值，2026年資本支出也將持續成長。

投資建議

金融市場運作基礎是「有夢最美」，只要AI故事持續下去，就有不斷的投資機會，PCB、記憶體也都是AI概念股成員，股價表現比鴻海、廣達這些老牌AI股更強勢。

本周進入超級財報周，科技巨頭展望持續樂觀，但與過去一個月「AI投資永動機」相比，可能不會有太大驚喜，特別是特斯拉股價漲跌是信仰問題，不是財報問題。

消息變化關注美中關稅、稀土戰、TACO交易、川習會以及Fed降息，操作建議AI族群輪動看長作短，特別是基期較低的AI零組件，被動元件、功率半導體、AI電力等題材股。

AI 台積電

