一周盤前股市解析／記憶體、蘋概、生技 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（17日）在權王台積電（2330）亮眼法說後，股價利多出盡，早盤跳空重跌，不過鴻海、日月光投控等大型電子股逆勢強漲，塑化、貨櫃、水泥、鋼鐵等傳產龍頭亦全面強漲，挹注指數從低檔緩步反彈，終場指數收跌345點，收在27,302點。

統一投顧協理陳晏平指出，台積電法說報喜、美國財長貝森特15日表示關稅休戰換陸稀土鬆綁、聯準會理事米倫喊一次降息2碼，眾利多因素有望帶動台股持續震盪走強，但美地區銀行Zions爆雷、輝達總部卡關，仍干擾投資人情緒，預期指數高檔震盪且波動加大。

操作上，建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股持續創高後，稍有負面消息就會放大波動，短線漲多須留意高檔獲利賣壓，熱點族群拉回支撐再布局。台積電財報優於預期，尤其在AI需求強勁下，預料先進製程設備、化材、廠務等相關個股可望持續受惠；記憶體族群受惠供需缺口預期延續至2026年，相關個股可續留意。

第一金投顧協理黃奕銓表示，台積電法說正向，並上修全年資本支出下緣區間，但在股價提前反應後，觀察資金是否有機會流出往中小型股擴散，目前盤面族群則是以記憶體為信心指標。

台積電 台股 概念股

